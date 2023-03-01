收藏文章

「你覺得天下間真會有不想嫁的女人嗎？」K先生問我。

「當然有，我就是例子吧！」我用光速作答。

「你就不怕老來會寂寞嗎？」

我怎不知道世俗傾向的人生規劃是要早日成家、生兒育女，待到子女成才，花甲之年便可以弄孫為樂，繼而五代同堂安享晚年。所以，你是怕寂寞，才需要婚姻嗎？

K先生的煩惱，是他有一位曾經失婚的女友。以他所知，當年女友離婚的原因與婆媳不和有關，女友是個聰明人，當初跟夫家相處不佳，丈夫又幫不上忙，便已知道不應在這種狀況下生小孩。踏入第三年，老人家責怪媳婦一無所出，她終於忍不下去，憤然離婚。即使事過境遷，後來甚至遇上了戀家的K先生，但當年種下的恨，仍令這位女友對再婚一事非常猶豫。

「我爸媽待她不錯，但她還是很有戒備心，有甚麼方法可以令她放下心魔，答應結婚呢？」K似乎真的很著急。

「既然你愛她，你應該諒解她的難處，就繼續輕輕鬆鬆談戀愛不行嗎？怎麼非要結婚不可？我問你，如果她一直不肯結婚，又或者願意結婚但拒絕生小孩，你接受嗎？」其實看著K的表情變化，我早已經得出答案。

K大概是那一種在傳統家庭幸福成長的孩子，他未曾經歷過父母吵架離婚爭撫養權，又或者雙方都拒絕撫養，把孩子當成人球拋給長輩親友。他未見過父親面如死灰的模樣，也未感受過母親受盡委屈的哀痛，自然也想像不到婚姻破裂的影響有多大。他一心想複製出父母的幸福公式，以為娶妻生子就能成事，誰知方才踏出第一步，便已遇上考驗。

我當然不排除K很愛女友，但他的愛卻充滿了條件，她得要成全他對家的期望，否則就只能收回他的愛，再給予肯替他填滿清單的人，他與那些30歲前趕出嫁的女人根本沒兩樣。我不認識K的女友，但作為有經歷的人，怎會看不出K的想法，或許就是這樣，她才不希望第二段婚姻會是如此開端。她需要的大抵是一個終身伴侶，而K需要的是結婚對象，兩者看似相近，但其實心靈上的意義並不如一。

關於婚姻，欠缺經驗的人很容易把它想得太簡單，以為圓婚等於達成了人生大事，從此了無牽掛，卻不知婚書只是那場人生障礙賽的入場劵，往後要經歷的只會愈來愈艱難。熬不住了，有人選擇中途退出，重投情場，所以才會有K與女友的後續故事。

有經驗的那位，她太熟知遊戲規則了，也清楚自己敗在哪個關卡。她也許不是不能再次挑戰，但最起碼需要確定隊友是忠誠的、可靠的、互補的、不離不棄的，要不然怎去說服自己再冒一次險？

同一件事情之上，沒有人會想經歷第二次失敗；這一回，謹慎是必須的。

要是你無法給予她該有的信心和耐性，要是你無法照亮她內心的陰霾，這段關係大概也走得不遠，因為你還未足夠成熟去理解失婚給她帶來的傷害。建議你可以先找另一個對象快快樂樂結婚去，到婚姻出現問題，逼不得已成為一個有經歷的人時，你大概會懂得那種痛是怎麼一回事……







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇