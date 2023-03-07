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認識一個錯的人，足以影響一輩子，最近的名媛命案，有傳原因是與前夫及家人的財產分配而起瓜葛，惹來殺機，更被用上慘不忍睹的殘害手法，實在讓人扼腕不已。

恐怖型的親朋戚友或情人是有跡可尋的，而擁有「貪財」和「脾氣暴躁」特質的更是該避之則吉！這案子讓我想起朋友L的前男友，在朋友圈中已臭名遠播，被認定為恐怖情人一類。他和L一起不久後即露出陰暗面，除了性格火爆，經常脾氣失控，好幾次更為些小事，例如L遲了回覆短訊、和認識多年的男友人聯絡，他都大動干戈，對L大吵大鬧，甚至幾近動粗。除了言語和暴力威逼外，他更把金錢看得尤為重要，月入3萬多的他，會為一百幾十的約會花費，與L多番爭拗和瘋狂追數，更好幾次巧立名目，把L的錢據為己有……摳門得很！

對身邊人錙銖必較，原因是為了有更多的錢花在裝身之上，他穿的衣服、鞋子、眼鏡全都要名牌、背著要價數千元的不知名布包、手機長期追求新款、定期購入最新型號的相機，前後花上六位數字在攝影器材上。搞不清是怕別人看扁他，還是積極充大頭了？！

錢字當前，更猶其懂得打身邊人的主意，他經常刻意表示，要和有錢同事和朋友混熟、有意無意的提起「想搵個有錢女友，做人唔駛甘辛苦」。他還從朋友的經歷，訂立了「偉大」的人生目標——友人一直對女友一毛不拔，婚後更靠女家生活，搬進外父名下的物業，他多番提及被這樣照顧很不錯，更暗示L和家人也可以如此安排！半認真半說笑的模樣，眼中只有錢和著數麼，真是為人刻意又有機心！不求上進、好食懶飛、沒有膊頭、一心依靠別人、「一味靠黐」，這些形容詞夠嗎？！

其中最讓L感到alert的是他有意無意地計算她家裏資產，曾刻意問她現在居所是否自置、異常仔細地記著她家裏擁有的物業，到後來她隨口說起家人打算抽新盤，他即說「呢間係第4層樓？你屋企咁多錢嘅！」，讓L剎那間目瞪口呆！綜合他平時行徑，總覺得他一直心裏有數，算著她家裏有多少資產，想有機會分一份麼？！當時他們一起才月餘，他卻突然提及結婚，讓一直不安的L不禁心生懷疑，她說「我一諗到佢話想同我結婚，我竟然係驚，甚至諗緊係咪要將層樓轉畀屋企人先！」。一直過份著眼金錢、利益、愛佔便宜的男人，讓身邊人都feel到他人品不對勁吧！

事事以錢行先、動輒為小事吵罵的男人，會對她有多真心？當時每次聽L提起此男友，我都不禁為她擔心，就怕她被這個人的脾氣吞掉，被耽誤人生了！

早日斬纜，珍惜生命，遠離狂人！







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