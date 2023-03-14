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「之前我會成日嫌佢，覺得佢唔夠好，無咩投資plan，唔識買樓，淨係揸住啲石沉大海嘅股票唔肯放，一諗到『錢』字就煩！」她語帶不滿的說。

聽過她好幾次評價男友經濟能力不似如期，雖有份不錯的工作，卻天生「左手入，右手出」，20幾歲時只懂得遊埠玩樂，欠缺長遠投資，現在年屆35，手上積蓄和資產不多，依然是無樓人士，更間接影響他們的婚期。

「明明佢人工係我幾倍，但首期都仲要我幫手，真係灰灰地！」這樣說的她並不是個想坐享其成的港女，她自投身職場，即有良好的理財規劃，30歲不到已買樓，當上包租婆。

女生自然希望身邊那位有良好的能力和經濟條件，但看著對方對人生沒有太多規劃，一直懶懶行，確是會感到失望，尤其早已步入適婚年齡，是該計劃將來，考慮結婚，但他仍未ready！

「我之前係唔高興，會嫌佢，有時忍唔住擺下面色、俾說話佢聽。但呢排我係度諗，雖然佢無咩家底，存嘅錢又唔多，但佢一直為咗我，好努力存緊首期買樓。而且平時對我好好，溫柔體貼又專一，佢都有好多優點架！」她接著說：「佢咁重視我，我都要對佢好啲，多啲支持佢，話哂以後都要對住架嘛，哈！」

「只要佢係努力，就算宜家無，遲啲一定有。」我微笑著說。

每個人都有不同的一面，有較好的特點、也有較遜的地方，就是難以兩全其美呀。也許我們或多或少被傳統思想影響著？總覺得人不能被稱讚，會被讚壞的，我們亦因此變得對身邊人略帶挑剔，覺得他這樣、那樣不夠好，要改善、進步，所以嘴上說著看似是鞭策他的話，卻不自覺地變成另一番的抱怨！

當然，對方的缺點會讓我們偶有不悅，但也別忘記當初他一定有不少優點，才讓我們選擇了他！誰都不會是「世一」，我們要做的不是埋怨或是端出不悅的情緒，讓對方難受，而是明白每個人都不完美，當對方願意包容和愛著我們，我們也該懂得珍惜彼此的關係！

慶幸平時偶爾投訴男友的她，終於想通了！他的經濟條件可能稍遜，但性格好更為重要，好男人難求嘛！只要調整自己的心態，用上不一樣的角度看待對方，自然能用更溫和的態度與對方相處。

愛一個人是要表現出來，而不是自以為懂，卻嘴硬的口是心非。既然兩個人是要走下去，那更應該互相支持和依靠，給予多些鼓勵，少些埋怨，一起有商有量地計劃將來。

記住，兩個人在一起，就是要同上同落！







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