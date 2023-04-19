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李坤城、林靖恩這兩個名字，不知大家有否印象？但若說在台灣轟動一時的「爺孫戀」，相信就不太陌生了。

差距40年，當時只有16歲的小女孩戀上了他老爸的著名音樂人朋友。而作為父親，當然接受不了小女兒跟年屆56歲的老朋友談戀愛，於是便以「妨害家庭罪」控告對方誘拐其女。雖然最終沒成功提告，但父女關係經已徹底決裂。

由於李坤城是台灣著名音樂人，因此這段「爺孫戀」從被傳媒揭發一刻開始便永無寧日，全城都在咒罵李坤城孌童、林靖恩不正常，彷彿所有人都在放長雙眼等待他們宣布分手的一天。兩人相戀期間又不斷有消息傳出他們即將結婚、女方已懷孕，或是兩人已經離婚等等。那邊廂，林靖恩的父親亦沒放棄過討伐李坤城，有時候爆出男方沉迷青春肉體，與女兒交往前已有位比他小20歲的女友，後來又說男方先是追求靖恩的親姊，惟失敗了才將心思轉移至小女兒。然後再有聲稱是靖恩嫲嫲的女士表示孫女失望，就算她將來回來也不想相認。

為了愛情，不惜與全世界為敵，是勇氣還是賭氣？

一晃眼10年，兩人終究還是分開了，但原因並非感情不再，而是李坤城罹患大腸癌，治療7個月後不幸辭世，天人永隔。在最後那段日子，為了方便以家屬身份簽字確認治療方案，李坤城與林靖恩最終在病房內進行了簡單的結婚儀式，成婚、訣別、海葬都在短短三個月內落幕。

不罵了，沒有人敢對逝者不敬，但人們依舊不肯放過林靖恩，還常常藉遺產分配的問題大造文章。這一回，失了去戀人的支撐，大家就不可以對她手下留情嗎？

從網絡看到不知是不是她本人所說的，希望亡夫等她，不用那麼急著投胎，並約定下輩子要在適當的年紀重逢。是的，也許是前生忘了作個計算，所以今生才會晚了40年遇上。

當你怪責少女時期的她懵懂無知，她笑說：「可能是被騙吧！但反正開心就是了。」隨後那10年，任何一刻她都有權選擇離開，但她卻陪著他走完他的人生。10年，足夠別人相戀、結婚、離婚、再婚，也足夠他們證明不是為了賭氣而走下去。

世上確實有許多為了利益而存在的禁忌之戀，但就因為那一部分有所企圖的關係，而抹煞其他人談戀愛的自由嗎？因為不匹配、不登對，就沒資格得到祝福？當然，任何人未有親身經歷過，也會質疑這種愛情能夠走多遠，但亦如所有關係一樣，他們只能夠用時間和行動來作證。共同生活的日子也許注定不會很長很久，但年歲的意義在他們身上正好代表著「珍惜」。

假如李坤城從沒出現，今日的林靖恩不會是個新寡婦人，她也許像平凡人一樣跟年歲相約的男人談情、結婚、生孩子，沒讓家人擔心，也不必過著被狙擊的人生。明顯地，她要的不是這些，她寧願披荊斬棘，也要忠於自己的愛情。

但凡認真去愛，即使與普世觀念不同，都應該被尊重，就算後悔，就算最終不如所願，也是後話，也是他們所預計要承受的因與果。

從沒被外界看好過的一對，即使旁人沒法理解，但正如她所說的，反正開心就是了。愛得無怨無悔，足矣。







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