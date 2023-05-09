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老公滿身傷痕，紗布藥水膠布貼一堆，連更衣也有難度。

「路太暗，那個男生踏著『風火輪』突然彈出撞過來，我在地上滾了幾圈。他動作比我快，轉眼已走了。」老公愈說愈氣憤。

「你公司附近都是大街大巷，你跑到哪裏去？」她替老公更衣，避開偏布全身的大小傷口。

「趕地鐵尾班車所以走小路，」脫剩內褲，她手掌有點不規矩，「我受傷了，你趁火打劫？」

「受傷的男人很性感，」她嘴角一翹，「不想？」

老公請了幾天病假，網購郵包剛好送到公司，惟有麻煩她走一轉，到他公司取件。在接待處守候之時，女同事和接待處同事閒聊。

「怎麼搞？你倆傷痕纍纍。」接待處同事說。

「他送我回家，誰知到我家樓下，突然來了部『風火輪』，我倆都受傷。」她聽到「風火輪」三字像觸電一樣，怎麼跟老公有著同樣遭遇？

「小姐，男友是你同事？」她忍不住問女同事，女同事點點頭微笑，「你家在附近？」

「我住沙田。」

「前天的事？」她態度像盤問一樣，女同事呆了半秒，「不好意思，我家人也遇上同樣意外，真的很生氣，所以敏感了，不好意思。」

「不緊要，是前天的事，很可怕。」

她強顏歡笑，前天老公明明說加班趕尾班地鐵，原來去了鬼混，送女同事回家時遇上意外。

抱著老公網購的郵包回家，看見他安坐沙發上滑手機，無名火起。

「不是說手痛？怎麼可以滑手機？」屏住氣假裝若無甚事。

「今天好一點，可以滑手機。」老公未知大難臨頭。

「看甚麼？」她探頭偷望，老公下意識收起，「AV？最近很流行的港產女優，迷上了？」

「傻的嗎？哪及我的入田真綾——」她終抵不住，把手上的郵包擲到老公身上。來不及叫痛，她撲上去撕走他身上的藥水膠布，屋內立時傳內陣陣慘叫聲。好不容易把她叫停，她機關槍式說出由來，把他罵個狗血淋頭。

「不是給你看過我的口供紙嗎？寫得很清楚在公司樓下，落假口供很大罪的！」他叫冤。

「即是她說謊，你們在公司樓下遇上意外，哪有這麼巧合？大家都還上『風火輪』？」她七孔生煙對著他咆哮。

「撞她那部是滑板車不是『風火輪』，她傻傻分不清！」他呼一口氣，打開 IG 給她看，「你自己看，她 IG 有打卡，她和男友亡命鴛鴦扭作一團合照。只是輕輕擦傷而已，我會喜歡這種戲精？」

拿著老公手機不停滑，啞口無言。

「不要裝了，我現在傷上加傷……」他既生氣又無奈。

「我……我怎知那麼多？」氣消了，換來無邊尷尬。

「補償，」他檢視傷勢，「不是說受傷的男人很性感？」

「太性感，」她忍不住笑，「換過藥水膠布再說。」







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