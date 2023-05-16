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人生也許會遇上幾個渣男，讓本來簡單、平坦的感情路，變得不順利。渣男的基本特點就是滿口謊言，再配上只講不做，最順口的那幾句台詞，已足夠把女生哄得天旋地轉了。當謊話說了10遍，總會讓人有幾分相信，身在局中是難免會被沖昏頭腦。要怪渣男，也怪自己是否太天真，太傻，這次就揭曉渣男們最愛騙的甜言蜜語Top 3，台詞盡是謊話！

甜言蜜語#1：「我想為你定下來！」

潛台詞：「只限於和你上床的一刻！」

這句話我聽過，是出自一名玩家口中，我和他認識多年，對他凌亂的私生活早就略有所聞。也許當時的他太苦悶，連身邊的朋友也不欲放過，熱絡聯繫過後，他突然跟我說起這句話，讓我為之一呆。尤其是年紀已差不多，開始想有段長遠關係的時候，一個外在條件不俗的男人說要為我定下來，總會有些心花怒放吧？他好像很認真、誠懇呀！然而，倘算清醒的我沒有立即「沉船」，而是細想他的人品是否值得發展下去，後來在他依然左顧右盼的花心、爛蒲和多番「抽水」的行徑中，我明白這話不過是隨口的花言巧語，要是不落盡嘴頭的哄，又如何讓女生暈得一陣陣！說穿了，一切都不過是為了把女生弄到手呀！

甜言蜜語2：「我和女朋友已經沒有感情！」

潛台詞：「但我沒說要為了你而分開呀！」

這句台詞總是適用於女生知道或發現渣男有女朋友，正印的事實擺在面前之時，渣男無法逃避或否認，那就承認自己不是available，搬些藉口試著過關！如此情況，固然是要落力撇開和女友的親密關係，才能說得過去。沒有女生會心甘情願的做第三者，那編些理由和藉口，先安撫小三失望的心情，以便下一步出力挽留。謊話大多會配上堂而皇之的理由，解說為甚麼依然和女友在一起，例如和她有工作關係、不想父母失望等，讓一切看上去是有多逼不得已！記住，要是他們早就有問題或是沒有感情，最適當的處理手法該是別拖著彼此、耗費時間，理性地分開呀，說到底他是從來也沒想過和女友分手吧！

甜言蜜語3：「給我些時間，我會離婚和你在一起！」

潛台詞：「最好還是老婆和情人兼得！」

這句話可是人夫專用借口，曾有幾位朋友在不知情的情況下搭上有婦之夫，在她們發現真相後都聽過幾乎一模一樣的話語，可見是有多好使好用呀！要哄也要騙，這話最吸引的地方就是看似是個有效的承諾，女生不就是最容易為了男人的一個承諾，一而再再而三地把底線降低嗎？！誰也不想當小三，但要是讓她覺得有一絲希望，只要忍耐及多等一下，他便會著手處理現在的婚姻，自己總有一天能得到想要的結果，順利坐正。那便能讓女生心甘情願的投入、為他付出，繼續白白的浪費時間、附上感情和肉體。然而有幾位出軌的人夫，最後真的會為了小三而離婚？更多的是左擁右抱多時，最後還是回到正室身邊吧！

渣男就是死性不改，在聽著他們花言巧語之時，更要看透背後的意思，別一股腦熱的輕易上當了！







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