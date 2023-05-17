收藏文章

H發現男友出軌的晚上，她跑到他家裏大吵大嚷，我以為她回去收拾細軟，發洩一場便正式分手，然而事情沒有想像中那麼簡單。

「其實，是他另一個女友私訊我的，叫我不要再纏住她的男友…… 我失笑了，他追求我時一直刻意隱瞞自己有女友，我才是苦主好不好？」H說。

三角關係大都千篇一律，原告變被告，事後發現自己才是第三者確實屢見不鮮。壞男人有錯，就乾脆將他物歸原主，對方會否回收廢物是他倆的事。「我們沒有分手，他說他愛的是我，只是那女人跟了他許多年，就連雙方親友都視他們為自家人，他為了責任才勉強繼續一起。老實說我也不想離開他，我倒是樂意與那個女人『鬥長命』！」H說。

臉皮撕破了，底牌翻開了，卻沒有一個人決意離去，她們都寧願維持三個人的膠著狀態，看看是誰先憋不住，餘下的那個便成為生還者。

可憐之人必有可恨之處。她們都可憐嗎？只能說，她們選擇了讓自己看起來很可憐；就連那個令兩女爭風呷醋的男人，或許也會告訴你周旋在二人之間很痛苦，「齊人之福」不好受。

可恨嗎？他們都可恨。死執於明知道應該放手的關係，總以為自己能夠笑到最後，但誰都沒理會過程當中所受的苦。這邊廂你怪責第三者介入你們的關係，那邊廂你怪責那女人明知男友變心仍賴著不走，為何偏對三角戀的始作俑者一次又一次包容，甚至縱容？

是愛他吧！但更多大概是不甘心認輸、不甘心付出了卻收不回，於是把得失都算到對手的頭上，非要把人搶過來不可。

感情世界裏，誰沒試過委曲求存？差別在於，有時候我們連委曲求存的申請都未被批核，便已經被丟掉；於是我們單方面作出挽留，為的只是營造「尚有一線生機」的錯覺。幸運地趕及趁他糾結時賴著不走，希望就能感動他多一點點；你以為這樣足以證明自己是全宇宙最愛他的人，卻沒想過你在他的宇宙裏根本可有可無。

想清楚，假如他寧願眼睜睜看著你走，都不選擇與對方分手來挽留你，你便該知道自己在他心中的價值。當你清楚自己的價值，但仍心甘情願留下來，他自然沒有拒絕的理由；而遺憾地，他也沒有珍惜的必要。

你相信的故事走向，全屬你與正印之爭，甚至病態到祝福她遇上更好的人，然後把渣男讓給你。而你最壞的打算，是他終於決定迎娶正印，並結束這段孽緣。但你壓根兒沒想過，故事其實也可以加入新角色，可以有第四者、第五者，她們或許就如當初的你一樣，以將人搶過來為首要目標。

委曲求存能換來甚麼？大概是一場教訓吧！又能怪誰？最後害你輸得一敗塗地的從來不是別人，而是今日這個愚癡的你。







etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多