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台灣演藝圈的#MeToo潮，有點像海嘯，一下子湧過來，殺傷力驚人，所到之處一遍狼藉。

最重要是讓那一群人聲名狼藉。

據說這次事件的吹哨人是來自政界，然後到文化圈子，再蔓延至運動員、演藝和網紅等等不同界別。當然，我們相信被揭發的這些案子只屬冰山一角，若不是當中涉及一些比較大咖的藝人，香港人甚至未必會留意得到。對了！我就是由黃子佼把前女友小S一家和其他藝人都拖進渾水那刻開始關注事件。從me too到you too，黃子佼的心態大概是「失德的不止我一個，怎麼你可以獨善其身，我要你們所有混蛋陪我墮落」。

渣男這東西，是最沒底線的，他們永遠都能給你示範如何刷新人格下限。性騷擾本來就有罪，除了道歉和停工自省外，怎麼竟想到以告發的方式，把有關的與無關的人都一拼牽連過來？要是你大義凜然想藉揭秘去糾正圈中不良風氣，或許也能勉強說得過去，但現在這種只想找人「陪葬」的概念，卻是令人心寒。誰會想到，跟你分手廿多年，甚至在人前故作大方上演世紀大和解，但危機卻原來從沒消除；這位前度的骨子裡，根本沒有放棄過跟你玉石俱焚的念頭。

他的妻子如今大概也會被嚇倒吧！自己丈夫的陰暗面到底有多兇險？會不會有一日，自己也成為受害者？

不單這些圈子，整個社會著實存在太多潛規則，前提是雙方你情我願。然而，對於某些人來說，這種「交易」太沒趣了，他們就是要運用自身權力逼使對方就範，或在對方不情願的狀況下進行各種形式的騷擾和侵犯，以此滿足那可恥的控制慾。

台灣#MeToo運動的「有趣」之處，是讓我們看得見各人的前因後果和態度反應，先有火燒連環船，再有人突發跑到受害者的記招道歉，究竟是為了當面認錯，抑或趁未有更多爆料前堵著對方的嘴巴？而加害者不一定是異性，而異性關係也可以是女騷擾男；有人否認指控，也有人立即發聲明退出本業，以靜制動。

民眾如我，就冷眼看著他們如何在這場海嘯中狼狽逃生。

有方法躲開嗎？我們如何能夠保護自己？遺憾地說，有人的地方就有罪惡，我們只能小心奕奕，避免單獨與一些信任存疑的對象共處，盡量將風險降至最低。而更湊效的方法，不就是像現在那樣，運用#MeToo的群眾力量去討伐那幫壞人，從而也對潛在壞人製造一點阻嚇作用。

對於性罪行，加害者總是以為對方羞於啟齒，不敢自揭瘡疤…… 真對不起！#MeToo正好賦予了他們將你扳倒的力量，要你知道，就算罪行發生了多久，也不會被時間沖刷掉，那些陰影會化為行動力，對準時機跟你算帳。

害怕嗎？再繼續發酵下去，終有一日，你也要為自己做過的事情付出代價，說不定，明天的網路熱搜的醜聞主角就是你！







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