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「搞甚麼鬼？現在人人開 Threads，他竟然開 Twitter?」幾個同事在辦公室一角對著手機你一言我一語滔滔不絕。

「神經，Twitter 才可發這種照片——-」

「你很有研究，色鬼。」

「別錯重點，原來他喜歡分享這種相片，很變態。」

「別給我看，雖然我結了婚，唏，」已婚女同事突然打了個眼神，「男主角回來了，大家詐不知。」

同事突然鳥獸散他不以為然，跟他們說早晨，換來一陣笑聲；更有同事走過來拍一拍他肩膀：「厲害！」

超過一星期沒同事主動跟他說話，更莫論拍拍肩作身體接觸，關係不像解封，反而有雪上加霜的伏味，發生甚麼事？

到茶水間泡咖啡，剛巧遇上她。想說聲早晨卻不敢，想道歉更難上加難，最後她板著臉轉身走了。

一星期前她午飯後回來，興高采烈說著剛遇上人氣偶像，遞上電話開心分享合照。手機一個傳一個，所有女同事羨慕得雙眼發光。電話遞到他面前，一時好奇手指一撥，偷偷看了相簿內其他相片，赫然後現她一張裸照。

後來他偷偷告訴幾個好兄弟，沒料下班前，消息已全遍整間公司。以為隨便口傳「開心Share」，沒料到遭同事群起責罵。

「太沒品！怎可以偷看別人手機相片！」事發後女同事哭得半死，好兄弟忍不住教訓他。

「裝甚麼？平日大家不是也分享人家的私照嗎？你天天瀏覽那些群組，現在做聖人？」他不甘被罵反駁。

「那是你同事，不對就是不對！」另一好兄弟也看不過眼。

「嘩！香港人啊！玩『雙標』？」那天以後，不單兄弟不和，幾乎全公司也視他為公敵。女事主後來請了幾天大假，差點遞信辭職。

一輪群眾壓力下，他終於知錯。想道歉但又不敢，始料不及的，今天卻爆出他 Twitter 私密賬號。除了幾張自拍照外，還有露鳥特寫，一時間成了全公司笑柄尷尬到不行。

「我沒拍過！賬號不是我開的。」他申冤，可惜愈描愈黑，變苦瓜乾女事主終回復笑容，看來大仇已報——Twitter 是她開的，幾張他 IG 的舊照，再補貼網上下載的小鳥特寫，連他本人也不知道的私密賬號就此誕生。轉發給幾個閨蜜同事，消息秒速傳偏整間公司。

處理醜聞最佳方法是用另一單醜聞蓋過去，何況本身說不上醜聞，給自己拍裸照不是罪，偷看別人手機私照再到處張揚才該懲罰。那天以後，事情慢慢沖淡，一切雨過天晴。







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