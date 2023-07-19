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老一輩常說娛樂圈是大染缸，利慾薰心，把所有潛藏的人性陰暗面逐一剖開；又或者，惡念人所共有，只不過那些熟悉的名字能將不堪的現實更加具體化。

就例如我們從報章上常常讀到一些倫常案，年輕第三者不管男人另有女友，懷上男方的孩子，也不理旁人勸告決心與對方成婚。懷孕期間，丈夫的債主相繼追討欠款，女人對外聲稱盡責的丈夫經已竭力攢錢還債和養家。過了沒多久，女人無法忍受丈夫的不中用而提出離婚，而男人則聳聳肩沒當成一回事。再過沒多久，女人懷上第二胎，孩子出生前後她都沒停止數落丈夫，當所有人以為這段婚姻大概已到了盡頭時，第三胎又來了。

再下去會是甚麼？向好處想，丈夫不敵經濟重擔而跑掉，婦孺向熱心人士求助望一家得到溫飽；女人痛定思痛決心離婚，並自力更生，孩子由社福機構暫託；丈夫得妻子體諒，痛改前非努力工作養妻活兒……

以上臆測全部沒有發生。

現實是，儘管妻子的嘴巴不停謾罵丈夫，一次又一次提及離婚，可是她又在暗示自己懷上第4胎。這次她學乖了，沒把家事宣揚，而是放到收費平台，好奇想知道他們這一家究竟是要離婚抑或生孩子嗎？只要付費就能讀取那些無關痛癢的別人家事。

如此荒唐的人真人事，在這個社會其實並不鮮見，差別在於故事男主角在娛樂圈浮沉多年，才讓這一切變得更富話題性。

也許我們身邊都有過這一類朋友，明知道感情有問題，但仍然一意孤行。無所謂吧！都是成年人了，你自己承擔得起後果便與人無尤。再後來，她說她知道自己上了賊船，你獻盡計謀想助她脫身，她卻不為所動。終於，有一日你明白了，他和她大抵是同一類人，他們樂於製造問題，卻只管用他們那異於常人的思維模式繼續支撐下去。

原來，世上真的有天生一對。比較涼薄的說法是，你們不離婚就更好，否則給「放生」了，重新投入情場的二人恐怕會製造更多混亂，禍及他人。

Drama King、Drama Queen我們都遇過不少，他們要的是轟轟烈烈，喜歡談不被認可的愛情，解決問題並不是他們的真正目的；身處暴風之中，他們反而能夠找到自我的存在意義。旁觀者憑何要他們清醒？更何況，他們本來就清醒地製造混亂，你就別打擾他們享受成果了。

別人的感情生活，當成參考故事就夠，借來反思一下自己碰上這些爛事將要如何自處。遺憾的是，大人無疑要背負自己的選擇，可是小孩卻要一拼承受這原生家庭帶來的種種。

「都是為了孩子……」無辜的人兒被寫成故事的一部份，作為成就那轟烈愛情的陪襯品。但願他們長大後有足夠智慧去看破這一切，並用作反面教材去走出自己的幸福道路。

愛情確實會使人失去理智，但卻不會把人弄成失智，即使我們行錯了第一步、第二步，我們還是有能力逐點去收捨殘局，止蝕離場。問題是，你捨得離開你的戲劇人生嗎？







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