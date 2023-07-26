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離婚一年多的單親媽媽M，最近從交友軟體認識了一位伴侶。對方是典型宅男，在電訊公司負責技術支援工作，下班後趕回家打電動，沒太多戀愛經驗，僅此兩次的戀情都捱不過一年。

M覺得還不錯，起碼身家清白，不賭不嫖，相比自己那個生性浪漫、口甜舌滑但到處留情的前夫，起碼算是容易駕馭一點。

我問M喜歡他甚麼？「我對他還談不上喜歡吧！也許就是好在我不夠喜歡他，不必為他浪費心神。愛一個人太累了，待人太好，對方不會珍惜，我付出時間青春，交出了真心，最後只剩下一個女兒和少得可憐的贍養費。現在可好！寂寞時找找他，不需要他時叫他去打PS5別來煩我。最重要的是，我女兒不抗拒他，我心底裏不會把他看成是男友或丈夫，我只會當他是我女兒的準繼父，我想還女兒一個完整家庭……」M說。

大概就如老一輩所說的「一頭家總需要有個男人」，除了掙錢養家之外，打蟑螂、換燈泡、搬重物、水電工、電腦應用、家具裝嵌這些東西也總得找個人幫忙。

悲涼嗎？這位新對象的角色表面上是丈夫和爸爸，而實質卻是工具人，有妻有女，但與愛情無關。「就算我是利用他，但我也有給予他家的感覺，否則像他這種不懂戀愛的人，怎麼可能那麼快便能夠找到伴侶成家立室，我們都算是雙嬴。」M說得理直氣壯。

不如坦白點說，這就是俗語所云的找人「埋單」吧！

因為不再相信愛情，所以M也剝奪了男人被愛的權利，扼殺他找到真愛的可能性。我不知道相處下來，M會否漸漸喜歡上這個男人，抑或最終也未能在沒有愛情基礎的模式下相處。而在不知情的狀況下，男人當然以為自己得到了M的心，但要是拆穿了，男人又是否甘於被利用，抑或只要能夠跟自己喜歡的人一起生活便足夠？

每一段關係能夠得以維繫，關鍵是「各取所需」。

簡單如貪圖一個人的外貌、體態、家財、能力等等，M此刻最缺乏的是安全感，就算稱不上愛，但只要這個家庭組合相處得來，新建立的親情大概也可以填補部份愛情缺失吧！事實上，許多夫婦關係都早已沒了愛情成份，一切就只靠責任和感情去支撐，M就是直接省談戀愛那一關，將三人綑綁成一個家，如果他們都滿足於此，我們又憑何批判誰被誰利用？







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