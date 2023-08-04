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談到性病，相信不少人第一個發反應是「唔關我事」！其實性病問題絕對不能忽視，因為只要一次無做足安全措施，就有機會染上性病！究竟除了我們熟悉的淋病、梅毒、疱疹等，還有甚麼較少人知或較難察覺的性病？是不是有固定性伴侶，就不會染上性病？某種性病的潛伏期更會長達10年？原來「HPV」不只和女性子宮頸癌有關，男性都會患上HPV相關癌症！今集就等專家拆解種種性病迷思！

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Credits

Photograph／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung

Video／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung

Video Editing／Crystal Kwok







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