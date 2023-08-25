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愛情可說是人生一大課題，不管是情場新手，還是愛情長跑中的情侶們，也有各自面對的難關。如果經常和另一半冷戰、在關係中常常感到被藐視，那就要小心，可能已經中了分手指標的其中兩項！情侶能否走到最後、是否分手收場，其實有跡可尋！另一邊廂，恩愛情侶又有甚麼特質？想要令關係持久，首要識「愛情三角理論」！大家透過甚麼途徑持續向對方表達愛意？「私人空間」、「神秘感」都是重點？有請專家分享！

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Credits

Photograph／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung

Video／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung

Video Editing／Crystal Kwok







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