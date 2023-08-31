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男男女女‧「嘉」點情趣節目踏入一週年！這年來我們和大家探討過不同兩性話題，從性生活、兩性關係，以至生育、性別認同，也邀請過不同專家分享；今集我們請來一位嘉賓社工，和大家談談「高危青少女」所面對的性和生育健康危機！原來每年平均大約有1,000到1,200青少女求助個案！除了意外懷孕，還涉及感染性病、恐嚇勒索、偷拍等情況！少女們為何不敢向父母開口？作為社工，如何協調家長和子女處理問題？青少年拍拖，身體界線應如何定立？有請「青躍-青少女發展網絡」服務主管社工Megan Yik 和大家分享！

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Video Editing／Crystal Kwok







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