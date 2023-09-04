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婚姻有兩種情況，同樣令人惋惜：1）不愛卻要跟方一起生活；2）有愛卻不能一起生活下去。

「甚麼是愛？」他在輔導室內問了一個哲學家都解答不到的問題。已婚四年的他表示，如果不是面對當下困境，他未必會思考這問題。

他與太太都是專業人士，是被人羡慕的一對。身為太太的她，曾認為能遇上自己的right person，是一個確幸，但一年前才發現，自己的所謂愛，是將「誤解」視為「了解」。

「我明白任何女人都不會接受自己的丈夫嫖妓，所以我很多謝她在過去一年對我幫助。當她發現我的壞習慣，除了憤怒和眼淚，她花了很多時間幫我控制這壞習慣。」他婚前已經開始有嫖妓行為，一年前被太太發現。

「被背叛，她理應情緒失控，對我破口大罵，但見她很努力控捺情緒，為我找不同的治療，令我內心有兩種感覺：感到她的愛與付出，同時又覺得很慚愧。」他指自己的改變決心，大半是來自太太對他的付出。他曾經有過「性愛分拆」的想法，認為婚外性行為不等如對配偶不愛，但是自辯還是自欺，靜下來時，還是能夠分辯。

經過近一年治療，當他自信認為壞習慣已經改善，嫖妓行為能夠控制，太太有一晚突然向他表示：要離婚。

既然他已改過，為何不給大家重建關係的機會？

他太太分享持續了幾個月的掙扎：「過去我對他的愛，很多是『對他不了解』的部份，但畢竟夫妻一場，我也想他的情況有改善，但這又不等如因為他改善了，我可以繼續愛下去。」以前看不清，她可以去愛；現在看得清，卻要離開他。愛情有時很弔詭：想了解自己所愛的人，但當徹底了解他，卻又愛不下去。

很多人以為女人因為重視感情，所以會屈服於愛，但大多數女人最後還是會懂得，缺乏坦誠的愛，愈深，只會愈磨人。

當傷心大於不甘，離開，會痛一會；當不甘大於傷心，留下，會痛一世。







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