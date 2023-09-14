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14/09/2023

出軌原來好普遍？XX%香港人曾出軌！不忠重複出現機會大幾多倍？事件爆發切忌做一件事！人生邊兩個關口最易出軌？

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　　今集講出軌！雖然常聽人說感情無絕對的對與錯，但伴侶出軌，往往是最難面對！對你來說，怎樣才算是出軌？沒有肉體接觸，算是不忠嗎？原來出軌的發生，是因為當事人在關係或性生活中滿足感低！研究還指出，男女面對另一半出軌，反應都會大不同！曾經出過軌的人，再犯的機會大幾多？不幸被出軌，心理和情緒上應如何自處？有一件事唔應該做！種種關於出軌的疑問，即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Video Editing／Crystal Kwok

 

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