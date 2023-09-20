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交友程式有多盛行？大概就是……許多你以為這輩子沒機會再碰面的朋友，竟然會在那裏「偶遇」。久而久之，有些不太想給舊友一眼認出的人，自然會找些巧妙的攝影角度去掩藏身份。

朋友當中，N小姐最懂得魚目混珠，她不是怕被舊友認出，而是怕被男友或男友的朋友發現。「我的名字是假的、歲數是假的、職業和居住地區當然也是虛構。相片找一張本來就不好辨認的，微調之後加入濾鏡再flip一下，我敢保證我媽也認不出來！」N笑說。

不僅如此，N會將程式小心隱藏於電話介面最不常用的分類夾裏，雙方配對成功後就會改用不需交換電話號碼的傳訊軟件繼續溝通，她一早已加入大量群組，務求將對方隱身於一堆通訊匣當中，而最後一步就是將交友程式刪除，不留痕跡。

既然那麼怕被男友抓包，為甚麼還要玩下去？

「因為太悶！」N說，她眼裏閃過一絲愧疚，一絲而已。「我不是真的想找新歡，我還是很愛他，只不過拍拖6年一切都已變成習慣，當生活每日都不斷重複，令我有點窒息感，很需要一些新衝擊來抗衡；不是說要出軌甚麼的，我只想有個人哄哄我，就當是調劑，偶然見面吃一餐晚飯就足夠。再多的，我自己恐怕也承受不來……」

這個假身份，彷彿是個防護網，每當對方叫喚她的假名，就好像導演高呼「ACTION！」一樣；假如發現對方有圖謀不軌，她會單方面喊「CUT！」，然後刪走剩餘的戲份。以上這些都是她給我的一面之詞，信不信由你。即使我不明白，為何主動跟我傾訴的一方會對實情加以隱瞞，但更多時候，她只是自欺欺人，以為騙倒了我，也就等於瞞得過「他」或「他們」。

6年時間算長嗎？比起速食關係，6年當然很長，但對於被視為終身對象，這6年不過是開端而已。當第一個6年都快要熬不住了，往後那60年要怎麼過？為甚麼寧願花心思跟陌生人勾搭，也不情願好好經營和修補與伴侶的關係？

有人情路崎嶇，有人求而不得，那邊廂偏卻另有些人嫌感情太穩定，生活太平淡，非要擾亂秩序不可。說是擾亂，因為擾亂過後還是會有撥亂反正的機會，他們不敢破壞，破壞的代價太大，未曾點算好得失之前，他們都只敢用偷的。

像N這種引火行徑，我見過太多，她們多半都以為事情盡在自己掌握之中，一次、兩次…..或許事情還算好控制，然而人始終是感情動物，她的防線只會愈退愈後，終有一次，她會把自己燒傷，並以口中很珍貴的感情陪葬。

記住每件事情的起末都包含因果，瞞得再好的錯事，終究都是錯事，總有一天會被清算。







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