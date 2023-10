收藏文章

「我在網路上看到一句說話:如果怕男人出軌,把他榨乾就對了,這樣他就沒力氣找其他女人。」已婚六年的她問:「這說話可信嗎?」

透過頻密性行為防止男人出軌,是以男人性慾周期作為基礎,指進行了性行為後,男人會出現一段「不應期」(有人稱為「聖人模式」),對性會沒有反應。但每個男人的「不應期」並不一樣,可以由數小時至數周,視乎他的年齡、身體及情緒狀況等因素影響,沒有絕對標準。但如果你相信人是感情動物,生理狀況絕對不是親密關係的唯一考慮因素。

「你擔心丈夫有不忠的可能?」我嘗試推敲她的想法。

「他轉了工作,需要經常往返內地,雖然他說中港兩地交通很方便,會盡量即日來回,但仍然有朋友嚷我要多留意他,指我們結婚六年,要小心七年之癢,所以我有點擔心他會否……」她開始道出內心忐忑。

帶著忐忑心情,近來她開始主動提出性行為,增加做愛次數。

「可能丈夫也察覺到我有轉變,有一晚他問我:是不是發生了甚麼事情?我沒有回應他,只轉移視線道:你不喜歡嗎?」她的心理帶動了性行為轉變,也帶來她的隱瞞和迴避。

「性行為次數多了,對你的做愛感覺有甚麼影響?做愛頻率增加,你的擔憂有否減少?」我希望她對自己的轉變作個檢視。

「現時,內心經常盤算著他上廣州的時間,然後會做好計劃和心理準備,之前一晚就跟他做。起初感覺還可以,但漸漸覺得有種為做而做的感覺;以前雖然次數較少,但感覺和投入感更好。雖然做愛次數多了,但不知是否因為多了擔心,猜疑也多了。試過有一次他由內地回來,我竟然去嗅他的衣服有沒有女人留下的氣味。」對自己的行為,她覺得有點匪夷所思,也感到厭惡。

在性行為上榨乾丈夫令他不出軌,這方法是否可行,她始終未有答案,卻已未睹其利,已見其弊。

輔導學上有一句說話:Problem is not the problem, adjustment is the problem。他倆的需要,是要一起面對和適應丈夫轉工後的生活轉變。跨過這一步,他們才可以走得更遠。

性,不只是兩腿間的事,也不會幫你解決關係上的疑惑。







【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請