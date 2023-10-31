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說起她，擁有著亮麗的外表，良好的背景和學歷，卻偏偏情不自禁的當上小三，我是替她感到不忿。

他們是公司同事，初時她已知道男方已婚的身份，但隨著交流、相處愈多，不自覺地漸生情愫。也許原生家庭影響，她性格較為內向，沒交過幾個男友，以至遇上這個男人，他成熟的魅力，很懂得女人的心，配以甜言蜜語的攻勢，她瞬間被攻陷了。就是老土不過的情節，明知道他已有家庭，還是情不自禁地陷入這段不倫關係，當上他的小三。

身為情場老手的人夫，固然是擅長各式各樣的甜言蜜語和謊言：

「點解咁遲先畀我遇到你，我最鐘意嘅人係你呀！」

「如果屋企人知，會傷害到佢地，我唔想呀！」

「我都係為咗細路先唔離婚，但我想同你繼續一齊。」

「如果離婚，我老婆一定會發顛。」

明知道這種關係不正常，但她就是照樣相信這些情話和借口，以為他是真心實意地愛著她。

我不欲斷言說她如一眾眾矢之的的小三，勾引已婚男人，破壞別人的家庭，畢竟她也是一個為愛傻到底，甜言蜜語的受害者，被哄著後便不自禁地奉上感情、身體和金錢。

後來這段關係曝光了，男方的妻子生氣得很，在家與他大吵一場後，更是直踩公司，與她正面對質。剎那間這段胡來的男女關係，驚動公司一眾同事，亦成了眾人茶餘飯後的話題，難看得很！

她這位其身不正的小三，當然是被同事責罵、唾棄，受不了的她只好選擇放棄大好前景的工作，遞信辭職。除了感情和肉體外，此刻的她還得獻上自己的事業，付出所有後，甚麼都得不到。而男人一副浪子回頭的模樣，勉強獲得妻子原諒，因為最後還是選擇回歸家庭，而被重新接納，保住了工作。

這樣的結局諷刺麼，在不倫關係中，小三往往是備受痛罵和攻擊，她獨自一人收拾這場爛攤子，而他這個曾一臉春風、連嘴哄騙的男人，絲毫不敢作聲，立馬變成一隻縮頭烏龜。然而為甚麼偷腥的男人，最後只要擺出改過自新的模樣，便能被原諒；第三者的她卻背負著壞女人之名，狼狽地收拾包袱，兩手空空的離開？！

不是要為小三洗白，但最可惡的從來都不是小三，而是滿口謊言，背棄家庭、左擁右抱的人夫吧！







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