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白紙一張來到這個世上，原生家庭給我們畫上甚麼，我們就變成甚麼。

J有個不快童年，自懂事以來，父母便毫不忌諱地在她面前吵架、砸東西，後來甚至會推撞和掌摑。年幼的時候，她曾經以為所有家庭都是這樣，根本見怪不怪，直至某次阿姨看不過眼母女慘況，決定讓二人暫時寄住，J才第一次感受何謂家庭溫暖。

阿姨的丈夫是個裝修師父，書雖然唸得不多，但靠一技之長也足以養活一家四口，阿姨是全職主婦，就算家事再忙亦會每晚跟孩子談天，聽聽他們在校內發生的趣事。表姐很文靜，即使表弟有多搗蛋她亦會小心照料。得到阿姨一家人的款待，J才發現原來並不是每個家庭、每對父母都會吵架。姨丈的冷笑話常常惹得阿姨尷笑，原來一家人相處可以無比融洽。

J腦裏一直寄存著他們一家人的溫馨畫面，相比之下，成長於破碎家庭確實給她帶來滿滿的自卑感。明知道不能改寫歷史，扭轉命運，她惟有盼望將來，希望快點長大，再找一個像姨丈那樣的男人，組織一個愉快家庭。

「每個人都想有段美滿婚姻，但我跟著母親長大，也染了她的毛病，整天抱怨男友對我不夠好，同時因為自卑心作崇而經常懷疑他出軌，會偷偷查看他的聊天紀錄，後來男友向我提分手，我又哭又跪求他不要走，那時候我才想起，這大概和我媽被家暴後，然後哭著求我爸留下來的情景一模一樣，原來我一直複製著她的人生……」J說。

這時候J想起了阿姨，她大概不會查姨丈的電話吧！

「我找阿姨見面，問她跟姨丈是如何相處，也直說了哭求對方復合的那件事。阿姨告訴我，她的父母亦即是我外公外婆關係也不好，舊年代離婚的人不多，外婆一直啞忍外公出軌，同時也把外公當成仇人，她對自己說絕對不能像外婆那樣懷恨一輩子。偏偏，我媽遺傳了外婆的性格，而我又跟她們很相似。」

阿姨是自救的類型，她早就知道外婆是個反面教材，而J的母親卻是在陰影中成長，習慣扮演受害者角色。幸有阿姨提點，J相信下次談戀愛可以不那麼怯懦。

原生家庭給予我們的，是一堆無可改變的現實，但怎麼去詮釋，卻是自己的選擇。我不會虛偽到把一切爛事都說成是人生寶貴的課堂，但將這些經驗值儲起，的確能夠幫助我們避過很多障礙。壞男人的套路，你小時候已經親眼目睹過，我們現在就只差把好男人留住的智慧。

成長於幸福家庭，當然不等於往後就能事事順心。但如果你相信吸引力法則，該知道兩者的差別，正向和負面的個性會化為一種磁場，吸引性質相同的東西。

說到底，不快的童年給你烙下了傷疤，我們可以好好治理它，把疤痕看成一種警示，提醒我們不要重蹈前人的覆轍。但你任由它承受二次傷害，令創傷繼續惡化，這就是你個人選擇，與人無尤。







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