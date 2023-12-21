21/12/2023
聖誕寒冬心急想出Pool？勁數擇偶條件原來零意義！認清6種愛情風格Love Style揀對的人！你屬浪漫、現實定友誼Style？甚麼是Snow Globing？
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不經不覺，再過幾天就是聖誕節！心急想趕在節日前出Pool的大家，是不是已在備戰狀態？單身人士在節日急著找新伴侶，原來也有根據，各個交友平台的用戶增長更是升線飄升！不過在找到對的人之前，不妨先從6種「愛情風格」中，好好了解一下自己！你喜歡浪漫、現實還是友誼式的愛情？原來每種愛情風格，也有不同相處之道！另一邊廂，原來曾有心理學家指出，我們常常掛在口邊的擇偶條件其實沒有意義！點解？想知對方是否適合發展，應該要留意哪些方面的相處情況？即睇專家分享！
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Credits
Photo／Ronald Chang
Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi
Editing／Crystal Kwok
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