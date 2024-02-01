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中醫常說「年過半百陰自半」，隨年齡增長，體內的「陰」也會不斷消耗；而不同體質如腎陰虛、肝鬱氣滯等，都會影響我們的「陰」！當身體的「陰」不足，便會容易出現皮膚乾、眼乾、甚至陰道乾澀的情況。因此養好我們體內的「陰」，對身體健康，以至性福也有幫助！從中醫角度，有甚麼食物可以滋陰？鮑魚、海參超有用？另一邊廂，準媽媽們想一擊即中，有甚麼要留意？俗語「大肚婆唔食得涼嘢」又係真唔係？再次有請註冊中醫許懿清醫師分享！

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok







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