08/02/2024
女人出軌原因無年齡之分？男人哪一種出軌難挽救？防出軌奇招、Top 3偷食場所公開！調查：婚外情有增加趨勢！如何有效防止伴侶出軌？都係XX！
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今集大談情侶們最怕 ── 出軌！為防止另一半「偷食」，坊間有不同的防出軌「大法」：煲寒涼湯、剪穿內衣褲、榨乾精力樣樣齊！與其用盡奇怪方法，倒不如從數據入手！曾有研究列出三大最常出軌場所，第一位是辦公室！第二位竟然是這個地方？此外，原來男女出軌數據也大不同，不同年齡層男人出軌原因很不一樣！有一種連專家都覺得很難挽救！至於女性出軌情況又係點？如何有效減低伴侶出軌機會？立即聽專家分享！
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Credits
Photo／Ronald Chang
Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi
Editing／Crystal Kwok
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