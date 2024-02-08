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今集大談情侶們最怕 ── 出軌！為防止另一半「偷食」，坊間有不同的防出軌「大法」：煲寒涼湯、剪穿內衣褲、榨乾精力樣樣齊！與其用盡奇怪方法，倒不如從數據入手！曾有研究列出三大最常出軌場所，第一位是辦公室！第二位竟然是這個地方？此外，原來男女出軌數據也大不同，不同年齡層男人出軌原因很不一樣！有一種連專家都覺得很難挽救！至於女性出軌情況又係點？如何有效減低伴侶出軌機會？立即聽專家分享！

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok







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