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追隨我的讀者，一般都是偏愛無添加及高蛋白食物。而希臘乳酪，是一直推介的高蛋白早餐食物及小食之選。我在著作及傳媒訪問多次談及過選擇希臘乳酪的重點，相信大家亦讀過。雪糕品牌出乳酪，其實也並非是新產品。大家喜歡的雪糕品牌Mövenpick，推出乳酪也有一段時間，而兩年前亦推出希臘式乳酪。一般讀者留言問「好唔好」．普遍都認為，由於這個品牌一向被視為雪糕品牌，所以乳酪都會是一樣高糖。今個星期就讓我分析其營養價值。

營養師以6個營養價值作分析

當然，這個品牌的希臘式乳酪有多個口味，很難判斷「好唔好」。不過，我可以以希臘乳酪類別所含的營養價值，去分析這款乳酪是否達標。

#1 蛋白質含量？接近達標

以希臘式乳酪來說，一般每100克希臘式乳酪，都可提供接近9克蛋白質。就以我一直推介的瑞士Emmi希臘式乳酪來說，每份就提供9克蛋白質。而其餘大部分優質希臘式乳酪，都是徘徊於8至10克之間。這個品牌的無糖希臘乳酪，就提供7克蛋白質。我認為，雖然看下去少1至2克，但相比其他普通乳酪只含5克以下，仍算是高的，所以我判斷為接近達標。

要留意，這個品牌的其他口味希臘式乳酪，蛋白質含量則較低，這是由於添加了水果及添加糖的關係，因而奶含量減少了。例如雜莓味的希臘乳酪，每份則提供5.8克蛋白質。不過，相比其他普通乳酪，這個蛋白質含量仍然算是高的。

#2 鈣質含量？應該達標

一般希臘式乳酪每100克，提供約110毫克鈣質。可是這個品牌沒有標籤鈣質含量，而我上網往總公司查閱，亦沒有鈣質的資料。不過我審查過成分表，無糖口味的屬無添加，只是含有牛奶及乳酸菌。所以我估計，這個無糖版本的奶含量高，應該能提供相若的鈣質含量。

#3 含活性乳酸菌？達標

之前在專欄亦提過，大家買乳酪，當中是希望攝取活性乳酸菌。可是市面很多乳酪，並不含活性菌種的。查閱這個品牌的希臘式乳酪，包裝正面標籤「含活性乳酸菌」 “With Live Cutlures”；而成分表亦明確標籤菌種。所以，這個產品的活性乳酸菌價值是達標的。

Mövenpick活性乳酸菌菌種：

1. [添加活菌] 雙歧桿菌 Bifodobacterium

2. [添加活菌] 嗜酸乳桿菌 Lactobacillus acidophilus

3. [發酵乳酪所需菌] 嗜熱鏈球菌 Streptococcus thermophilus

4. [發酵乳酪所需菌] 保加利亞乳桿菌 Lactobacillus bulgaricus

#4 含糖量太高？不算

判斷含糖產品的含糖量是否較高，最快捷的方法就是去比較無糖產品。以同一品牌無糖產品來說，每100克提供4克糖；乳製品含有糖人份屬正常的，這是由於乳糖的關係。我選擇了含糖量最高的芒果雲呢拿口味去比較，每100克則含14.1克糖。換句話說，這個產品含約10.1克添加糖，即大約2.5茶匙。作為甜品的話，不算高。

#5 牛奶是否含激素？不含

根據標籤顯示，這個瑞士品牌生產於德國，所以所用的牛奶應該是來自歐盟。由於歐盟禁止乳牛注射激素，所以這個品牌的乳酪所用牛奶，應該是不含激素的。

#6 有沒有添加劑？無糖的沒有，含糖的則有

上面亦提過，無糖口味的，就只有牛奶及菌種，屬於天然無添加。含糖的芒果雲呢拿味產品，除了奶、添加糖、水果及菌種之外，亦含有色素及防腐劑。不過兩款添加劑他們都選用天然而非化學。例如成分表標籤的檸檬酸，算是天然提取的添加劑。另外這款芒果味乳酪，亦添加了橙色色素，他們選用了天然胡蘿蔔素作為色素，而非一般其他乳酪選用化學色素。

基於以上6個原因，我認為這個品牌希臘式乳酪，是可接受的。







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