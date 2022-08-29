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疫情下學童轉上網課，亦減少出門耍樂機會，或影響維他命D吸收。有兒科專科醫生指，多了家長對子女身形成長有疑慮而求醫，臨床上亦發現僅10%求診兒童維他命D水平達標，3至4成人則屬缺乏水平，恐影響骨骼生長，一旦生長板閉合，日後恐難再長高。醫生建議兒童可穿著短袖衫褲外出曬太陽，只要隔日曬約5至15分鐘便可自然補充維他命D，另可多吃三文魚、吞拿魚、蛋黃等含維他命D的食物。

兒科專科醫生徐梓筠

維他命D對骨骼發展十分重要。兒科專科醫生徐梓筠指，維他命D有助腸道吸收鈣質，保持血液中磷質及鈣質濃度水平，保持骨質正常，且能調節神經系統及骨骼肌肉發育，「兒童若缺乏維他命D，骨頭便難生長，影響身高，甚至可能令骨頭畸形，患上佝僂病等軟骨質。成人若維他命D不足，亦增患骨質疏鬆症風險。」

宜隔日曬太陽5至15分鐘

醫生建議兒童可隔日著短衫、短褲曬太陽5至15分鐘，令皮膚充分接觸陽光。

徐指，天然攝取維他命D有2大途徑，以曬太陽最為重要，「皮膚接觸陽光中的紫外線UVB後，會促進人體生成維他命D，建議兒童可隔日曬太陽5至15分鐘，以吸收足夠陽光。」她提醒，夏日陽光猛烈，若日正當空時曬太陽恐曬傷肌膚，以早上10時至12時前，或下午3至5時曬太陽為佳，「記住要著短衫、短褲，令皮膚充分接觸陽光。」

另外，部分食物亦天然含有維他命D，如三文魚、吞拿魚等油脂高的魚類、蛋及動物肝臟等；加工食物如牛奶、粟米片亦會有維他命D，但她指，「食物攝取效果始終不及曬太陽有效。」

而疫下兒童常困在室內，亦影響維他命D吸收。徐指多了家長因擔心子女成長求醫，臨床診斷發現僅10%求診兒童的維他命D水平足夠，即90%人攝取不足，當中30%至40%更達缺乏水平，「不排除與疫情下少了返學、落街玩有關。」

延誤治療未必「補得返」

徐指，因本港生活富裕，兒童營養充足，即使少曬太陽，一般不會惡化至佝僂症程度，惟若有疑慮應盡快求醫。她舉例，以母乳為主食，無吃奶粉或補充劑的嬰兒，若無曬足夠太陽，易因電解質不足，出現忟憎、多汗、易受驚等情況。而較年長的孩子若缺乏維他命D，可能會較同齡兒童矮小，或追不上標準生長線，亦會出現「遲出牙」，甚至腦囟「生唔埋」情況，「若超過1歲仍感腦囟位好寬便要留神」。孩子亦可能因維他命D不足，令肋骨凸起呈「串珠狀」。

她補充，如攝取充足維他命D，兒童的情況一般可改善，但提醒若「生長板閉合」後才治療，即使補充維他命D亦難挽回身高。







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