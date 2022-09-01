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香港每8名成人就有1人患糖尿病，而癌症亦已隨人口老化成為糖尿病患者的主要死因之一，每4人就有1人死於癌症。中大醫學院研究團隊發現，血糖水平愈不穩，患癌風險愈高，而血糖波動不穩的肥胖型糖尿病患者的患癌風險，更較病情穩定的非肥胖型患者高50%。團隊亦發現，以血管張力素系統抑制劑（RASi）類降血壓藥物作治療的患者，患癌和癌症死亡風險分別低23%和50%，有望挽救更多生命。

糖化血紅蛋白（HbA1c）是體內被葡萄糖覆蓋的紅細胞的百分比指數，若血糖處於正常範圍5至8mmol/L，HbA1c的正常值應為5.0%至6.5%，即每100個紅細胞中，有5至6個被葡萄糖覆蓋。由於紅細胞會每3個月更新1次，所以HbA1c可用來測量同期的平均血糖控制情況。

中大團隊指研究結果反映，控制血糖和體重、及早使用器官保護藥物，對糖尿病患者逃離癌症很重要。（中大提供）

中大醫學院糖尿病研究團隊近日分析香港糖尿病登記冊發現，在1995年至2019年期間隨訪的15,286名平均50歲糖尿病患者中，928人在患上糖尿病20年後患癌，特別是結直腸癌、肝臟癌和乳腺癌，349人因此離世。

部分人患糖尿後20年罹癌

上述患癌者平均曾進行17次HbA1c測試，每年有2至3個HbA1c數值，故研究團隊亦統計了較舊數值有0.5%變化的HbA1c數值量，並以HbA1c數值總數的百分比來表示血糖控制的變異性，即HbA1c變異性得分（HVS）。若按HVS的中位數47%進行分層抽樣，高HVS組和低HVS組的平均HVS，分別為58%和25%，高HVS組患任何癌症的風險，比低HVS組高15%，即血糖水平愈不穩，患癌風險愈高。

另外，高HVS且體重指數（BMI）高或等於25的肥胖型患者，患任何癌症的風險亦較低HVS的非肥胖患者高50%，尤其是患肝癌和乳腺癌的風險分別高達2.6倍及2.4倍；他們因癌症、血管或感染等死亡的風險，也會高35%至45%，證實血糖波動不穩的肥胖型糖尿病患者有較高患癌風險。

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授周怡君稱，高血糖、低度炎症和脂肪細胞分泌物，會激活可增加血壓並刺激細胞生長的血管緊張素II（Ang II），但RASi類降血壓藥物可降低Ang II的活性，減少糖尿病患者患心臟病、中風和腎衰竭的風險。

中大研降血壓藥治療

其團隊研究發現，初次服用RASi患者的患癌和癌症死亡風險，分別較非使用者低23%和50%；RASi年輕用者的癌症死亡風險，也較接受其他治療的患者低，反映這類藥物可降低癌症生長的機會，惟本港僅一半病人曾接受過相關治療。

中大團隊指，兩項研究結果反映，控制血糖和體重、及早使用器官保護藥物，對糖尿病患者逃離癌症很重要，盼研究結果有助挽救更多生命。







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