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水果一般被視為健康食品，部分人或會以水果取代正餐，作為「輕食」或減肥餐。但有營養師提醒，水果不能取代正餐，更不能賴以減肥，除了會讓身體營養素攝取不足，吃過量水果亦會因攝取果糖過多，令體重不跌反升，甚至有機會引致脂肪肝、影響胰島素的敏感度，並因而患上心血管疾病，因此，每日按衞生署建議吃2份水果已足夠。

家營營養中心營養師張穎心

家營營養中心營養師張穎心表示，水果中的果糖屬單糖，藉轉換成葡萄糖作為人體新陳代謝的燃料，以維持身體和大腦的細胞正常運作，且較普通糖份有益，「飲料或食品中的糖漿即使含果糖，也不會提供飽肚感；如與白砂糖比較，果糖營養價值同樣不高，但水果仍有其他營養價值。」

僅短期有效 體重易反彈

營養師指「水果餐」雖有助短期內減重，但體重更易反彈。

部分人為了減肥，甚至會以水果取代正餐，但張穎心指單吃水果餐並不健康，雖然水果的熱量較低，但長期以水果為主食，可導致蛋白質、脂肪等營養素攝取不足，營養失衡會令人更易感到疲倦，免疫力也會受影響，蛋白質太少亦會影響飽肚感，增加吃零食的機會。

她說，即使「水果餐」有助短期內減重，但減少的多是水份以至肌肉，不全是脂肪，加上水果餐提供熱量不足，長遠可降低基礎代謝率，日後恢復正常飲食時，體重更易反彈。

攝果糖過多 增患病風險

她續說，如攝取過多果糖，可能會影響胰島素的敏感度，大量胰島素可致血糖水平迅速下降，令血糖變得不穩定；長期攝取高糖食物也會加速皮膚細胞老化，令皮膚變得粗糙、膚色暗黃、嘴唇更易乾燥脫皮等，甚至可誘發濕疹、狼瘡等炎症。此外，如攝取的糖份及熱量過剩，過多的熱量會轉換成脂肪，長遠可致肥胖，並因此增加患高血壓、心臟病、糖尿病等心血管病的風險；加上果糖代謝是由肝臟負責，過多果糖可令脂肪更易累積，因而形成脂肪肝。

至於每日應吃多少水果，張穎心引述衞生署建議稱，每人每日可吃2份水果，而1份水果大約等於2個小型水果如奇異果、1個中型水果如蘋果、半個大型水果如香蕉、半碗水果塊或顆粒狀的水果如西瓜、士多啤梨等，並建議餐後以水果取代甜品，以減少糖份攝取。







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