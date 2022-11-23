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胃酸倒流是常見「都市病」，患者的胃酸會「反地心吸力」地流進食道。有腸胃科醫生表示，中央肥胖、懷孕或進食過多，甚至健身舉重等亦是增加腹腔壓力的因素，均有機會導致胃酸倒流，如要避免發病，平日應避免吃刺激性食物，同時要避免進食過快或過量，而且餐後3小時內不應「躺平」休息。

腸胃肝臟科專科醫生李恒輝

一般而言，食道和胃相連接的位置是由括約肌控制，平時會關閉以防胃液或食物回流，如括約肌失調，即有機會導致胃酸倒流問題。腸胃肝臟科專科醫生李恒輝說，胃酸倒流沒有特定成因，最常見是腹腔壓力增加，將胃部內的東西推回食道，「如中央肥胖、懷孕等，也有人因健身舉重時提高了腹腔壓力，導致胃酸倒流」。此外，進食太快或過飽、或用餐後短時間「躺平」休息，同樣會提高胃酸回流食道的機會。

肥胖懷孕健身舉重易引致

腸胃及肝臟專科醫生吳芷琳

另一名腸胃及肝臟專科醫生吳芷琳補充，年紀增長等因素亦會導致部分人的括約肌功能退化或不能自行收縮；而嗜酒導致食道持續擴張、經常患上食道炎等後天因素，亦可能令括約肌功能下滑。此外，辛辣、含咖啡因和酒類飲食均屬刺激性，除會增加胃酸分泌，也會磨損胃黏膜，更易令胃酸上湧。

李恒輝續指，常人平日都會有少許胃酸進入食道，但絕大部分時間身體能自行清理，否則胃酸會留在食道內引發各種問題，常見包括酸感上湧令胃部、胸口或喉嚨出現痛楚，以至感到「火燒心」；而胃酸亦可流進食道旁邊的氣管，或導致哮喘症狀，如回流至口腔時更可導致牙齒潰爛，如食道長期潰瘍和發炎亦可能令食道收縮，嚴重者甚至可致食道癌。

不少人認為胃酸倒流時應戒口以紓緩問題，吳芷琳直言，除了上述的刺激性食物外，容易令腹部脹氣的食物如麵包、有氣飲品、包括甜水果在內的甜食等，最好也戒吃；李恒輝亦稱少吃肥膩食物會有一定幫助，因這些食物較難消化，易留在胃內構成壓力。

勿吃得太快忌食宵夜

李強調要避免胃酸倒流最重要是減肥，因中央肥胖會提高腹腔壓力，也要戒煙酒以防括約肌鬆弛；平時應維持均衡飲食、多菜少肉，並要避免吃得過多和過快，「香港人習慣進食速度快，難以知道是否過飽，一旦令胃部裝載太多食物就會形成壓力。」吳芷琳亦提醒，用餐後3小時內不應躺下或睡覺，以讓食物能透過地心吸力進入胃部進行消化，因此不建議吃宵夜。







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