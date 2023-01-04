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本港每100名兒童便有約6人患專注力不足或過度活躍症（ADHD），有醫生指，ADHD與基因、腦部發育等先天因素有關，形容病童猶如「長著摩打」，較衝動、學習效率低等，嚴重被孤立。惟公院排期治療至少需等15至24個月，私營機構收費亦高達逾2,500元，故有慈善基金推出「童心『躍』會港安資助計劃」，盼及早為病童提供全方位評估、診症及治療，每次收費約350元。

張蔚賢（左）指，4成ADHD患者因錯過黃金治療期而出現「對抗性行為」，及早診斷和治療很重要。右為梁瑋莉。

港安醫院慈善基金（司徒拔道）轄下兒童醫療基金主席張蔚賢稱，ADHD是與基因、腦部化學物質水平異常、腦部發育等先天因素有關的疾病，並非單純的行為問題；男女患病比例為3︰1；8成患者的病徵會持續至青少年，但6成半人將持續至成年。

診斷難 公院輪候至少15至24個月

張指6歲以下病童猶如「長著摩打」，較衝動、常「劖亂歌柄」；6歲或以上則會專注力及執行力不足，學習效率低。項目總監梁瑋莉指，患者或因情緒失控，與同輩爭搶物件、咬人等，長久將有社交障礙、被孤立，甚至拒學和不被社會接納。

張續指，ADHD診斷難、需時長，患者或同時患讀寫障礙、自閉症等，而社會對ADHD亦存誤解，如不明白患者為何能專心打機，卻不能專心做功課，其實跟電子遊戲帶來刺激感、激活多巴胺有關。惟若他人不理解，甚至進行懲罰、排擠、標籤患者為「搗亂者」，將致其自信心低落；約40%患者更因錯過黃金治療期而出現「對抗性行為」，故及早診斷和治療很重要。

惟目前轉介至公院排期個案累計約3,000至4,000個，需輪候至少15至24個月；學前或小學的ADHD服務亦以「分割」形式進行，只提供單一治療。故港安醫院慈善基金（司徒拔道）本月起撥款300萬元，推出為期2至3年、全港首個私營ADHD資助計劃「童心『躍』會港安資助計劃」，為合資格兒童提供評估、6至8次診症、藥物及行為治療，名額100個；3名精神科醫生將參與計劃。

受惠人士 每次診金連藥費僅350元

梁指，坊間私營機構每次治療收費逾2,500元，但計劃參加者每次診金連4至6周藥僅約350元，參加小童群益會行為治療小組每次僅100元，盼病童不再因經濟問題而錯失黃金治療期，輪候公院服務期間亦能獲支援。

計劃去年底試行，陳小姐（化名）稱，9歲兒子自小言語發展遲緩，小一時有情緒問題，上網課被指不專心，惟6歲起多次評估也未能斷症。惟去年復課後，兒子上學5天有4天會打同學或老師、失控反枱，在家亦會打姊妹。參與計劃後，兒子終確診患ADHD和自閉症，治療後親子關係改善，兒子打人次數也大減。







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