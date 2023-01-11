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阻塞性睡眠窒息（OSA）是指人體睡眠期間氣道出現阻塞，導致多次出現淺呼吸或短暫停止呼吸，嚴重者更可能引發健康問題而需進行手術，但有關手術或影響患者面型和咬合功能。港大牙醫學院研究團隊早前進行先導研究，提出以「節段性下頜前移」（SMA）的概念進行手術，除可減少幾乎所有患者的睡眠呼吸阻礙最少一半，近6成人術後更沒睡眠窒息迹象，且可維持甚至改善患者面型外觀。

頜骨前移手術是目前治療OSA的有效方法，但有可能改變患者的面型和咬合功能，尤其是東亞人嘴唇相對前突，手術容易影響其面部外觀。

港大團隊研發的新手術證有效改善阻塞性睡眠窒息，且適用於面部結構獨特的東亞人。

港大牙醫學院口腔頜面外科的研究團隊早前提出SMA概念，治療中度至嚴重程度OSA患者，手術涉及切割和重塑下頜骨骼的多節段截骨術，藉手術拉直前頜骨以創造空間及推前整個下頜，以顯著擴大舌頭底部的骨骼氣道，並改善面部外觀和咬合功能。

團隊研究12名中度至嚴重的OSA患者接受SMA手術後的狀況，結果顯示他們由手術前平均每小時出現42.4次窒息或半窒息，在術後一年大幅改善至9次，12人當中有11人的睡眠窒息指數（AHI）減少最少一半，有7人的AHI更減至5或以下，代表他們在術後再沒有睡眠窒息的迹象。

患者氣道容量 平均增2.8倍

另外，參與研究的患者氣道容量於術後平均增加了2.8倍，令他們的呼吸更佳，而且未見有重大併發症。團隊首席研究員、口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷醫生強調，今次是全球首次證明「節段性下頜前移」手術能有效改善OSA，而且適用於面部結構獨特的東亞人。有關研究結果已於《國際口腔頜面外科雜誌》發表。







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