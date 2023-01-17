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外用止痛藥貼或藥膏是不少人家裏的必備「急救藥」，萬一落枕、腰背痠痛或者不慎拉傷肌肉也可以用來舒緩疼痛。不過消委會近日訪問香港醫學會代表骨科專科醫生葉永玉，發現即使是外用止痛藥，過量使用亦有機會出現過敏反應或副作用。

輕至中度痛症先用！外用止痛藥都有副作用？

香港醫學會代表骨科專科醫生葉永玉表示，外用止痛產品較適合輕微至中度的創傷性痛症，如輕微扭傷手腳、輕微的關節退化、神經系統過敏引起的痛症等，只要皮膚吸收足夠分量的藥物，便能影響感覺神經系統，減低痛楚。

雖然外用藥物經皮膚吸收，可以減少藥物因新陳代謝而流失的機會，不過外用藥物一樣有機會出現系統性的副作用。尤其是過量使用，或同時使用相同成分的外用及口服藥，都可能引致過量吸收，像外用的非類固醇消炎藥（NSAID）仍可影響胃部；而水楊酸類藥物有抑制血小板作用，因而有可能引致出血傾向，但相對口服藥物，外用藥物對腸胃和肝臟的影響則較小。

若患者對外用藥物成分有過敏反應，例如敷後皮膚出現紅疹、水泡，便應停止使用。另外，若痛楚部位有傷口，亦不建議使用外用藥物，以免用後出現傷口發炎。

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