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治療疾病日後或可用「魔法」介入。中大物理系團隊夥拍內地專家，成功研發全球首個多功能「超材料裝置」，利用「多孔介質流場」原理，使裝置「隱形」，猶如施展魔法，減少對體內器官干擾，有潛力用於設計人工支架，及控制微生物或細胞培養裝置。同時，新裝置能調節內部流場速度和方向，未來可望於在體內精準輸送藥物。

（左起）研究團隊成員徐磊教授、陳夢瑤博士、沈翔瀛博士。（中大提供）

中大物理系教授徐磊團隊指，人體器官如肺部、肝臟、乳腺等均屬「多孔介質」，結構上有大量供流體通過的微小縫隙，以進行體液等流體輸送。

可作人工支架 減影響其他器官

過去治療難點在於植入人工支架等醫療裝置後，怎樣減少干擾體內原有流場，以免影響其他器官運作。今次團隊研發的「超材料裝置」，以3D打印製作出多層呈環狀的多孔材料，每層均可獨立旋轉至特定位置，調節孔隙大小，以控制內部流速的大小和方向。

團隊指，通過控制多孔介質流場，裝置如披上「隱形斗篷」，植入人體後不會干擾原有流場，適合用以設計人工支架。且通過「聚集」及「旋轉」功能，裝置可調節內部流場的速度和方向，有潛力作為植入式藥物遞送器，控制藥物在指定位置釋放特定藥量。

團隊續指，因裝置能確保內部流場不受外部流場影響，能把細菌生長情況隱藏，故可在同一裝置內同步培養不同生長模式的細菌。另通過控制運輸強度，及調節流體速度和方向，可有效控制細菌生物膜生長方向和速度，有潛力作為新型培養裝置。







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