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乳癌是本港女性最常見和第3位致命癌症，當中管腔型乳癌是最常見的乳癌生物學亞型，佔所有乳癌個案的6至7成。

港大醫學院的研究結果已於學術期刊《Cell Reports》刊登（資料圖片）

港大醫學院研究團隊早前發現，逾半相關病例會出現腫瘤抑制基因AKTIP缺失的問題，除會促進癌細胞生長外，更可增加其對荷爾蒙治療的耐藥性，從而降低患者的生存率，如出現有關情況應用更精準方法作治療。

領導研究的港大醫學院生物醫學學院助理教授張慧婷指，管腔型乳癌細胞內有促進細胞生長的雌激素受體a（ERa），因此通過抑制劑標靶ERa（荷爾蒙治療）是最常見的治療方式，但有約55%病例會出現AKTIP基因的缺失，約三分一對荷爾蒙治療有反應的病人，最終會對治療產生耐藥性。

對治療現耐藥性 降患者生存率

團隊早前發現，AKTIP基因的缺失會增加ERa的蛋白表達水平，並促進管腔型乳癌細胞的增生；而且乳癌細胞能同時激活另一條訊號通路JAK2/STAT3，當ERa受到抑制時，癌細胞仍可利用JAK2/STAT3來對抗ERa抑制劑的作用，最終令針對ERa的荷爾蒙治療產生耐藥性，並減低呈有AKTIP缺失的管腔乳癌患者的生存率。

這項研究顯示AKTIP基因缺失是一種驅動管腔乳癌的基因突變，研究亦提出了針對具有AKTIP基因缺失的管腔型乳腺腫瘤的可行治療。張慧婷稱，「我們的數據表明AKTIP的缺失是一種與預後和藥物反應有關的染色體突變。精準醫學是透過分析癌患者腫瘤的基因數據，以制定個人化的治療方案。這種精準治療方法能有效地攻擊腫瘤細胞，而且對正常細胞的副作用較少。」







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