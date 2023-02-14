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肝癌是本港第5大常見癌症，致命率第3高，但大眾對此病仍存有不少誤解，如以為不飲酒便不會患肝癌等。有外科專科醫生指，乙型肝炎帶菌者患肝癌風險較非帶菌者高100倍，本港約8成肝癌患者屬乙肝患者，及早切除腫瘤的治癒率達7至8成，但因肝臟無神經線，不會有痛感，患者或到中晚期才出現症狀，建議高危者每半年應做一次檢查。

馬家榮醫生（右）建議肝癌高危族如乙肝帶菌者，每半年應做檢查和節制飲酒等。（冼偉倫攝）

香港港安醫院─荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管暨外科顧問醫生馬家榮解釋，肝癌是肝細胞異常生長所致，原發性肝癌佔85至90%。不少人以為「唔飲酒就唔會患肝癌」，但馬指相關說法屬謬誤，在本地及東亞地區，原發性肝癌多因慢性乙型肝炎誘發，本港約8成肝癌患者屬乙肝病人；據港安醫院去年臨床數據分析，佔肝膽胰疾病個案總數逾半的肝癌個案中，逾9成患者體內曾帶有乙肝病毒；其他風險因素包括慢性丙型肝炎、二型糖尿病、吸煙、癡肥、及直系親屬曾患肝癌，過量飲酒只是風險因素之一。

滴酒不沾 也會患肝癌

馬稱，乙肝病毒（HBV）屬DNA病毒，能整合入人體基因組，並在肝細胞內複製，充斥整個肝臟，故毋須經歷肝炎、肝硬化便能「跳級」成肝癌，乙肝帶菌者患肝癌風險較非帶菌者高達100倍。

症狀方面，他指，臨床上早期腫瘤若少於5厘米，患者一般無病徵，要做體檢才發現，甚至要腫瘤大到撑扯著肝膜才感到腹痛。當肝癌發展至中晚期，患者或上腹脹痛、腹部積水、膽管閉塞導致眼白泛黃等。

早期切腫瘤 治癒率可達8成

原發性肝癌早期可做手術切除腫瘤，治癒率達7至8成，而肝癌治療普遍分為根治性和紓緩性，前者包括肝臟切除手術、消融治療和肝臟移植，後者包括免疫治療等。他續說，肝臟有自我再生能力，按情況可切除腫瘤所在部分多達7成，人體只剩3成肝臟也可生存。若患者切除腫瘤後剩下的肝臟不足3成，則可用分階段分肝切除術，即俗稱「養肝」，以提升手術可行性及減低術後肝衰竭或死亡風險。他指，乙肝患者可能帶菌10年或以上，致肝臟受影響和硬化，承受損傷能力低，故術前要徹底評估，包括分析患者體質、肝功能、腫瘤數量、體積及位置。

馬稱，接受傳統手術和微創手術的肝癌患者各佔一半，微創一般適用於在前腹邊陲位置的小腫瘤，術後僅須住院3至5日；若腫瘤處於肝臟較深位置，或非常接近主要肝內膽管血管位置，傳統開放式手術則較合適，住院時間較微創長2至3日。如患者體質太虛弱，則可用射頻或微波消融術，以熱力摧毁癌細胞；不少研究發現，若腫瘤體積少於2至3厘米，消融術治療成效可媲美腫瘤切除。所謂預防勝於治療，馬家榮建議高危者如乙肝帶菌者，每半年應做檢查和節制飲酒等。