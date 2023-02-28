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疫下真牙收集困難，促使港大研發新型人牙替代品。（港大牙醫學院提供）

港大牙醫學院研發新型物料，可取代人牙用於牙科實驗研究。港大牙科物質學副教授徐傑漢領導團隊，早前與內地武漢大學及美國卓克索大學學者合作，利用新型的纖維增強複合樹脂，製成橢圓台狀的人牙替代品，可用於牙科實驗研究，包括用作評估製作牙冠的陶瓷材料性能、牙科材料的機械及疲勞載重的表現等。

團隊指，過去牙科實驗研究及測試，主要使用已拔除的真牙，惟相關離體牙齒尺寸難以標準化，保存時間亦較短，且受新冠疫情影響致收集困難，故催生開發替代材料需求。

疫情影響收集真牙

團隊將新材料與人牙象質作分析對比，測試兩者在機械強度、彈性模量、壓痕硬度、承受不同壓力時表現韌性等範疇的差別。結果發現，將新型人牙替代品黏結到用二硅酸鋰製備的陶瓷牙冠，並進行疲勞載重測試後，證實其疲勞負荷和壽命、耐久性均與黏結在真牙上的牙冠相近。

另模擬不同物理力學現象運算下，發現新型人牙替代品與真牙在應力水平與應力分布都非常相似，新材料作為基底物料時，彈性和疲勞表現上均與人牙相似，可用於實驗室疲勞測試上。

助測牙科陶瓷產品

團隊指，通過實驗、分析及數字化模擬，證明新型人牙替代品可有效用於陶瓷牙冠的標準化疲勞測試，現時已有牙科機構與港大牙醫學院簽訂合約，將新材料用於測試市場上的牙科陶瓷產品，相信可彌補離體牙供應不足問題，有助研究人員開展新實驗。

團隊已將研究結果發表於學術期刊《Dental Materials》，課題組研究人員陳彥凝亦在去年獲牙科材料學會頒發學生參會資助獎。







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