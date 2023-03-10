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罹患慢性淋巴球白血病（CLL），或無聲削弱免疫力。有血液及血液腫瘤科專科醫生指，CLL是血癌的一種，長者較高危，推算本港每年約有30至50宗新症。該病最可怕之處在於病況進展緩慢，患者或全無病徵，潛伏長達5至7年亦不自知，直至體檢揭發白血球指數異常始知出事。若不作理會，患者會逐漸因骨髓造血能力變差致貧血，甚至演變為急性淋巴瘤。

血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生

血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生指，血癌可細分3大類，即白血病、骨髓瘤及淋巴瘤，而白血病可細分為急性、慢性、淋巴性及骨髓性4種組合，慢性淋巴球白血病是當中一種。詹解釋︰「正常細胞均有固定生存時間，惟CLL患者的淋巴細胞不懂自然凋亡，經年累月積聚而病變。」

大多無病徵 主要體檢時始揪出

詹指，CLL發病成因未明，患者年齡中位數為65歲，因病程進展緩慢，病人大多無病徵，往往發病5至7年仍不知，故難掌握確實新症數字，「推算每年約30至50人發病。」詹說，CLL患者最大特徵是白血球指數偏高，大部分個案在體檢中揪出，「最典型是發現白血球指數較正常高2、3倍，才轉介至血液科跟進。翻看歷年體檢紀錄，才知淋巴白血球『年年高少少』。」

可致急性淋巴瘤 消瘦持續發燒

詹指，癌細胞會逐步佔據骨髓空間，影響正常紅血球、血小板生產，令患者出現貧血、血小板下降，「變得好攰，做運動也不夠氣。」部分患者淋巴結會腫大，影響外觀，「小部分人更有機會演變為急性淋巴瘤，會持續發燒、出現盜汗，人亦變消瘦。」有患者發病逾20年，因脾臟逐步脹大至正常2、3倍，令胃部被頂著，吃飯時感到「頂住」。而且CLL會影響免疫球蛋白產生，使免疫力下降，「患者打疫苗後未必能產生足夠抗體，一旦感染新冠，病情會較常人更差。」

但詹強調，CLL是慢性腫瘤，確診後未必需即時用藥，「CLL的特性是長得慢，但對性命威脅亦較低。若提早用藥，或未見其利，先見其害，即藥物副作用。」他指，一般病人僅需定期覆診監察白血球指數，直至出現病徵或併發症始考慮用藥。「當出現病徵，醫生會建議檢查染色體狀況，視乎有否出現變異，再決定治療方案。若患者出現17p染色體斷裂，病況及預計治療效果大多較不理想，且化療效果不彰，會優先使用標靶藥治療。」而高齡、患腎衰竭等其他疾病者，亦不宜化療。

隨著標靶藥進步，醫學界近年較傾向採用非化療配方治療，惟單一標靶藥難達致完全緩解，患者多需持續用藥，他說︰「近年有研究欲通過敏感度高的『迷你殘餘癌細胞』（MRD）檢測，監察體內MRD指數，冀令治療限制在固定期間內完成，避免一直服藥。」

至於骨髓移植，詹解釋因患者骨髓內多惡細胞，不適合作自體移植，而異體移植有排斥風險，或危及性命，「因CLL患者一般較年長，移植風險太高，非考慮之列。」







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