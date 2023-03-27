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黑眼圈長伴眼周，會使人容顏憔悴。有皮膚科專科醫生提醒，若充足休息過後，「國寶級熊貓眼」仍未消退，問題或源於色素沉澱、眼周皮膚鬆弛等問題。有濕疹患者因眼周皮膚不時紅腫、發炎，且長期乾燥，導致色素沉澱，令眼下變得暗黑。有鼻敏感患者亦因血液循環不佳，經常擤鼻涕令皮膚鬆弛，亦會導致黑眼圈形成。

皮膚科專科醫生陳厚毅

皮膚科專科醫生陳厚毅指，黑眼圈成因眾多，除了休息不足，尚可分作3大類型，即色素沉澱型、皮膚鬆弛型及血管增生型。陳指，色素沉澱型與色斑相關，一般呈暗黑色，顏色較平均、無浮腫，縱輕拉皮膚，顏色也不會改變，「部分人天生如此，不能改變。」另外，黑眼圈亦可能是慢性病表徵，陳指部分濕疹患者僅在眼周發作，眼部長期紅腫及發炎，加上皮膚乾燥，令人不時抓癢及搓揉，「久而久之導致色素沉澱，形成印痕。」而患慢性貧血、甲狀腺分泌不正常等疾病者，因身體機能較弱，眼部血液循環差，亦會令黑眼圈較深色。

要戒揉眼壞習慣 注意皮膚保濕

至於皮膚鬆弛型患者，則是由於皮膚下垂形成眼袋，光線拆射下，陰影看來就如黑眼圈。血管型患者則多數因壓力大、長期捱夜，導致眼周血管增生，眼下皮膚變薄，看起來「青青黑黑」，顏色分布不均。陳又指，不少鼻敏感患者有複合問題，除因血液循環不佳，令眼下發黑，常擤鼻涕亦易令眼角皮膚鬆弛，而受黑眼圈困擾。

鼻敏感患者常擤鼻涕易令眼角皮膚鬆弛，導致黑眼圈。

他續說，要避免黑眼圈形成，不但要「瞓得夠」，更要戒除揉眼壞習慣，以免皮膚不知不覺間拉鬆。至於有濕疹、過敏問題者，更要注意保濕，陳提醒︰「類固醇藥膏有導致白內障等副作用風險，不能用於眼周，可改用潤膚膏、止痕藥膏等，以免因痕癢而經常搓眼。」

搽防曬敷維他命C眼霜 減色素沉澱

針對色素沉澱，陳指含維他命C及E、咖啡因、美白等成分眼霜，亦可淡化色斑。惟他提醒，眼霜縱使有效，效果亦需經年累月才能看到，而且多數只能緩減，不能完全激退黑眼圈，「若想減少黑色素形成，可在早上搽眼部防曬，晚上再敷含維他命C眼霜。」

如屬嚴重的色斑、血管增生型患者，亦可選擇以彩光、激光治療，打散眼周的黑色素，或封閉異常血管，令黑眼圈顏色變淡；眼周皮膚鬆弛者，可通過射頻治療，刺激皮膚產生膠原蛋白、透明質酸等「充填」拉緊皮膚，「惟要注意相關儀器會放出高能量，對眼睛有威脅，需有充足保護，先諮詢醫生意見再進行。」







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