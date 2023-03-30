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紅外線治療可局部改善血液循環，令繃緊的肌肉放鬆，亦有止痛之效；但只能作為輔助性質，效果維持時間也不長。

當天氣潮濕易令人感到腰背不適，近年坊間興起的家用紅外線治療燈，不少都聲稱能治療痛症。有醫生表示，紅外線治療是熱療的一種，有促進血液循環、放鬆肌肉等效果，但如照射距離太近、時間過長或範圍太廣，都有機會導致反效果，例如導致血壓下降、皮膚乾燥以至灼傷等，使用前應諮詢醫生意見，並且不應用於任何未經診斷的症狀。

消委會早前檢視市面多款紅外線治療燈的包裝說明，並邀香港物理治療學會外務及宣傳主席胡存孝，以及香港醫學會代表骨科專科醫生霍偉明提供意見。其中胡存孝在《選擇月刊》提到，紅外線治療是運用紅外線輻射傳熱的原理，以電磁波隔空傳熱，治療上與熱敷治療效果類似，藉著在皮膚淺層作熱能效應，局部改善血液循環，令繃緊的肌肉放鬆，亦有止痛之效；但紅外線只達皮膚和肌肉表層，只能作為輔助性質，效果維持時間也不長。

40-45℃ 每次照15-20分鐘已夠

部分人使用紅外線治療燈時，或以為愈靠近患處、照射時間愈長，治療效果便愈好。但霍偉明醫生指，使用紅外線治療燈時如身體過度靠近，可能會令皮膚出現不適或過熱情況，甚至導致灼傷；如照射時間太長、範圍太廣，則有機會令照射部分血管過分擴張致血壓下降，甚至令皮膚乾燥或升溫。他建議熱療的溫度應介乎攝氏40至45度，每次照射15至20分鐘便足夠。

糖尿病人長者忌用 有不適盡早求醫

胡存孝亦指，如準備照射紅外線的位置有出血、急性發炎或開放性傷口，又或是對熱敏感、患有皮膚病、心臟病和血管病以至惡性腫瘤的人士，可能會因為紅外線溫度過高，不但未能達到效果，更有機會加重病情。另外，照射位置不應塗上潤膚液、按摩油或藥膏，否則可能會因照射期間過度積聚熱力導致灼傷，皮膚表面或關節出現紅腫、發熱等情況時同樣不宜照射。

至於哪些人不適用紅外線治療燈，胡指出，長者、糖尿病患者或正在服止痛藥、鎮靜劑的人士，其皮膚對熱度靈敏度較弱，容易在不知不覺間被燙傷，小童的幼嫩皮膚也會容易感灼熱不適，因而不太建議他們使用；而孕婦也應避免照燈，以防因過度促進特定部位的血液流動，致其他部分供血不足造成暈眩。

霍偉明提醒，不同型號的治療燈都有不同規格數據，包括不同的照射距離、功率等，故使用前應先細讀說明書或產品標籤；使用時如感到灼熱，便應馬上停用及觀察皮膚的反應狀況，若皮膚出現紅斑等異常情況，應盡快求醫。







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