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前列腺癌位列港男常見癌症第三位，在2020年共錄得2,315宗新症，同年死於該癌則有484人。有腫瘤科醫生指，過去20年間前列腺癌新症升幅高達238%，一旦演變成轉移性荷爾蒙抵抗性前列腺癌（mCRPC），其整體存活期中位數僅3年，強調患者患者應盡早配合新藥物治療，將可減緩病情惡化，並提高存活率。

鄭志堅（左）指前列腺惡性腫瘤生長緩慢，早期沒明顯臨床症狀。圖右為徐凱彤。（受訪者提供）

中大醫學院臨床腫瘤科專業應用教授（禮任）鄭志堅指，前列腺癌的新症，由2000年的683宗暴升至2020年的2,315宗，升幅高達238%，大部分患者年逾60歲。

大部分患者 確診已屆中晚期

他直言，由於前列腺惡性腫瘤生長緩慢，早期沒明顯臨床症狀，致大部分患者發現患病時已是中晚期，如醫管局2020年數字顯示，56.4%患者在確診時已屬第3或4期，第4期患者的確診人數亦較2019年微升6.3%。

他表示，前列腺癌開始轉移後可分為「荷爾蒙敏感性」（mHSPC）和「荷爾蒙抵抗性」mCRPC兩類，前者可藉「雄激素阻隔治療」（ADT）、即睾丸切除手術或荷爾蒙治療控制，但大部分僅接受荷爾蒙治療的高風險型mHSPC患者，會在約一年後演變成mCRPC，屆時即使男性荷爾蒙處於極低水平，癌細胞仍可繼續生長，存活期中位數可跌至約3年。

香港醫院藥劑師學會會董徐凱彤續稱，治療mHSPC的方法亦包括化療及其他紓緩性治療，但不同治療方案仍可引致不同副作用，年長患者亦有忌諱及顧慮，不少人更可能抱著「多一事不如少一事」或認為對病情幫助不大的心態，對治療採取「拖字訣」。

治療方案增 副作用大多可控

鄭志堅表示，現時治療前列腺癌的方案增加，例如新一代雄激素受體抑制劑屬口服藥物，能阻斷雄激素與雄激素受體結合，而且即使ADT失效仍有效，可延遲mHSPC演變成mCRPC的時間；如配合ADT進行治療，更可以降低患者整體死亡風險。

徐凱彤強調，前列腺癌治療已不如以往複雜，副作用亦大多可控，令患者較易接受，故患者應積極面對並進行治療，並建議患者日常自我監測身體狀況，如發現身體出現異常，如癲癇、高血壓等，應盡快告知醫生。







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