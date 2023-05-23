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筆者上期提及，開辦訓練班皆以「運動場為訓練主場」，若落雨時突然行雷閃電，可以立即終止訓練，不會讓學員暴露於危機之下。

另一方面，讓教練能夠在這個無遮無掩的400米範圍內，監察學員的訓練是否按教練指示進行，包括訓練方式及指定圈速，以免學員跑不得其法，浪費時間及體力，也得不到應有效果。但最重要最重要的原因，是要確保學員的個人安全，無論是發生意外，或與其他使用場地人士發生爭執，我們也能夠第一時間伸出緩手。

筆者印象最深刻的是2014年的其中一班訓練班，當晚是第一堂訓練，集體熱身後進行2.4公里測試，方便以後的分組練習。

其中一位受訓學員，衝過終點後進入跳高場地休息，後來被發現暈倒躺在地上，沒有呼吸，沒有心跳。當時剛巧有一位曾經參加精英班訓練的醫生在運動場內跑步，他立即為患者進行心外壓。另一位在場內跑步的救護員也立即配合，施以口對口人工呼吸。另外，我們有一位任職警察的助教，立即到運動場領取心臟纖震機，為患者進行測試，最後進行了一次電擊。經過一輪搶救後，患者恢復呼吸及心跳，而救護車也剛好到達現場，由救護員接手處理，把學員送往醫院救治。今次能夠成功救回一條生命，可算是上天完美的安排，因為天時、地利、人和，缺一不可啊！

這位學員經過醫生檢查，留院觀察，發現身體有先天性隱性病，心臟血管收窄，後來接受了通波仔及裝支架手術，康復出院。這件事令筆者有很大的領受，凡應該做的事，合理的事，都應盡力而為，永不放棄，若當晚出手相助的三位教人英雄，稍有遲疑或不參與急救，這位學員未必能夠起死回生。筆者在過往38年警察生涯中，遇到不少這類事件，卻從未有此奇蹟出現，估不到退休之後，竟然親眼見證此項神蹟，感謝主！

他之後聽從醫生建議，購買心跳錶控制心率，繼續運動，只要不超過醫生建議的心跳率，便不會有危險。這位學員其後繼續跑馬拉松，而且愈跑愈快，並取得參加波士頓馬拉松的資格，更於2019年波士頓馬拉松，完成世界六大馬拉松比賽，成為大滿貫得主。

取得這項榮譽之後，他決定要以自己的經歷，幫助更多有需要人士。他是一位熱心基督徒，除了向更多人分享自身經歷外，更參加了一個為期三年的「神學必備碩士課程」，剛剛於昨天（22.05.2023）畢業，希望能夠以生命影響生命，讓更多生命得到拯救！

筆者於當年的周年大會中頒發獎座，表揚幾位救人一命的英雄，希望更多會員得到鼓勵，隨時隨地伸出援手，實行以助人為快樂之本，施比受更為有福！

筆者為表揚當年幾位救人一命英雄，特意打造一款好像翻開書本的水晶獎座，記錄他們的救人事蹟，喻意他們的善行已被記錄於歷史中。為了隆重其事，當年還邀請了時任食物及衞生局局長高永文醫生頒發獎座，讓大家有一個難忘回憶。

當年由高永文局長頒發獎座給分別為警員、醫生及救護員，表揚他們合力救回一位跑手的生命。（圖片由作者提供）

另一位接受救人一命水晶獎座的吳姓學員，她當年在芸芸香港市民中，唯一經過驗血後，適合捐骨髓給一位需要骨髓移植的病人。（圖片由作者提供）

另一位接受救人一命水晶獎座的李姓學員，她曾捐出一個腎救人一命，由她女兒陪同領取獎座。（圖片由作者提供）







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