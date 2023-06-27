收藏文章

研究結果已刊於權威期刊《The Lancet Microbe》，許樹昌（右）指要再長期觀察新冠相關的記憶T細胞持續時間。（中大提供）

疫苗是應對新冠病毒的重要工具。中大醫學院最新研究指出，2款新冠疫苗對Omicron均可引發有效的免疫T細胞反應，當中「記憶T細胞」在每次感染新冠後均會重新激活，可達長期保護作用。中大何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌建議，高危群組應在對上一次接種或感染後的6至9個月「補針」。若社區流行病毒無大變化，港人日後只需如流感針般，每年打1針便足夠。

中大團隊在2021年起於3間社區疫苗接種中心招募659名市民參與研究，結果發現2款疫苗雖未能引發針對Omicron的中和抗體，但能引發較大的Omicron特異性「CD4+」和「CD8+」T細胞反應。當中復必泰對60歲或以上成年人，能引發更高的T細胞反應；補打第3針可增強已減弱的T細胞反應。不論是復必泰或科興，打2針均能在「CD4+」和「CD8+」T細胞中發現記憶表型，即記憶T細胞，證明疫苗能提供長期保護。

日後打針 防重症住院死亡為主

許樹昌指，今次是全球首項直接比較社區人士接種2款疫苗後，T細胞免疫反應的大型研究，證明疫苗可激活T細胞對新冠及其變異株免疫反應，且每次感染後，記憶T細胞均會遷移至組織中，並重新激活，即可能在長時間內有效預防由不同新冠變異株引致的嚴重疾病。

許解釋，疫苗產生抗體會隨時間減少，但記憶T細胞會藏於骨髓中，遇到病毒即釋放並發揮免疫作用。他建議高危群組在對上一次感染後約6至9個月補針，但日後打針則以防重症、住院及死亡為主，不能期望可預防感染。若針對XBB的第3代疫苗能於年底面世，且社區流行病毒變化不大，市民日後每年僅需接種1針即可。







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情