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醫生指濕性黃斑病變會對視力造成永久損害，病發後首3個月為黃金治療期。右起為馮兆基醫生、患者譚女士及港安醫院慈善基金（司徒拔道）項目總監梁瑋莉。

老年黃斑病變是常見的長者眼疾，據醫管局估計，全港每年有3,000宗濕性老年黃斑病變新症。患者的中央視力會突然變差，曾有個案在病發後一周便失明。有醫生指出，濕性病變會對視力造成永久性損害，患者宜盡早接受眼內注射藥物；建議50歲或以上人士定期檢查視力，並要戒煙及減少紅肉攝取等。另有慈善基金推出資助計劃，助患者及早接受治療，防止視力急速下降。

老年黃斑病變的成因是視網膜內黃斑點的細胞出現退化，可分為乾性及濕性。據國際流行病學推算，香港有約50萬人患上老年黃斑病變，約1成屬濕性患者，其餘是乾性患者。病徵包括中央視力模糊、影像變形、直線變成波浪型及中央出現盲點等。兩者分別在於乾性病變會導致視力逐漸減退，濕性病變則會使視力突然變差。

港大醫學院臨床醫學學院眼科學系助理教授馮兆基醫生指，乾性病變屬早期，可定期觀察病情；濕性病變則已進入晚期，視網膜及脈絡膜會出現不正常的血管增生，導致滲漏和出血，破壞黃斑區內的感光細胞，以及結痂，造成視力嚴重減退；約1成乾性病變患者有機會變成濕性病變。醫管局估計，全港每年有3,000宗濕性老年黃斑病變新症。

濕性病變 須持續打針維持視力

濕性黃斑病變會對視力造成永久損害，病發後首3個月為黃金治療期。馮兆基指，醫生需於患者眼球內注射血管內皮細胞生長因子抑制劑，首3針為必須；如視力衰退情況緩解，可按醫囑延長注射間隔。由於老年黃斑病變無法治癒，患者需持續打針維持視力，頻率則因人而異。

50歲或以上是濕性老年黃斑病變的高危一族，馮建議應每年接受視力檢查，宜戒煙及減少紅肉攝取，多進食綠葉蔬菜等。他提到，有臨床研究指，服食AREDS2配方的維他命補充劑，可預防及延緩老年黃斑病變。

現年74歲的譚婆婆，10年前因右眼出現濕性黃斑病變，一周後完全失明；3年前左眼急性出血，確診為黃斑病變晚期，須即時接受眼內注射。現時公院的眼內注射費用約6,400至6,800元，病人排期介乎數星期、3個月至半年不等，視乎各區醫院情況而定。任職會所清潔工的譚婆婆，月入僅5,000多元，當時雖獲醫院安排即時打第1針，但花費已近7,000元，且公院輪候患者多，幸得社工協助，最終獲非牟利機構及政府資助到私院打針，兩年間共打了14針，現時情況穩定。目前其左眼保住兩成視力，50厘米內的事物才能勉強看清，雖對工作影響不大，但日常只能認出熟悉的人。







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