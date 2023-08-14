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有一天，我在健身室等待我的至愛Zumba跳舞班開始，未進入舞蹈室之前，我隔著玻璃看另一班房的學員正在上槓鈴有氧（Bodypump）的課堂。學員隨著強勁的音樂節拍，舉起槓鈴，在一小時的課堂裡重覆地跟導師做出操練不同部位的肌肉動作。我在玻璃牆外觀看，跟同樣站在觀看的Zumba同學A說道：“This Bodypump is just not my type!” 同學A表示同感：“Not my type either！What’s the point of doing exercise if you can’t have fun in it?!” 我說：“Exactly! Our thoughts are parallel! ” 然後我們雙雙進入 Zumba 班房跳到手舞足蹈。

這是很有趣的情況：在運動方面，也有甲之甘露，乙之砒霜，one man’s meat is another man’s poison的個人偏向呢！我和同學A見到狂舉槓鈴一小時表示「咪搞」， 但跳Zumba一小時卻是快樂不知時日過。相信熱愛Bodypump的學員亦會有差不多感受——操肌一小時無難度，但要他們扭腰扭足一小時，或許會令他們反眼。

這告訴我們：

（1）不同人有不同的運動偏向；

（2）有一些人說他們不喜歡運動，可能只是他們還未找到屬於自己和令自己著迷的運動而巳；

（3）但當我們與適合自己的運動「遇上了」的時候，就會一見鍾情。

人不能不動，我經常說：人到中年若想繼續活得快活丶精彩丶隨心所欲的話，運動根本不是an option丶而是a must！但運動跟愛情一樣，無得夾硬迫，無得明明不戀迫到熱戀，兩者都是勉強無幸福，最重要是找到適合自己的，那才能有細水長流的幸福。

原來，不同血型都有不同的先天運動偏向，這就解釋到為何有些人喜歡劇烈運動，有些人則鍾情輕柔的運動類別。今天先講解一下O型血的人。O型是最早出現的血型（約西元前四萬年），所以是掠食獵人體質，體魄強健，先天是無肉不歡的肉食者，擁有強壯的消化機能，亦有良好的免疫系統。可猜想得到，這樣強壯體格的肉食偏向型，會喜歡激烈和強勁的運動；高度帶氧運動、負重訓練、衝撞性運動或高度競爭性的運動，是他們天生就會喜歡的活動。O型血的人甚少會呆在家裏一點也不動的，因為不讓他們動，他們就會變得沮喪、消沉和過重，所以O型人甚少是只會窩在家裏的宅男宅女！











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