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年輕中風個案近年趨升，有病人組織發現，逾8成中風患者認同運動有助復康，惟近1成人無運動習慣，主因是缺乏恒心、沒人指導及體力不足。有物理治療師指，復康運動的目的是改善及維持身體功能，建議患者應養成定期運動習慣。有專科醫生指，數碼復康是新趨勢，例如使用AI程式，增加訓練趣味性之餘，亦方便患者在家練習，以提升其運動意慾。

腦神經科專科醫生黃家星指，中風是嚴重的內科急症，患者在3個月內的死亡率約30%，主要後遺症包括活動能力受影響、疲勞、注意或集中力受影響，以及容易跌倒。他指，有三分之一患者在中風後5年內，仍受到不同殘疾的影響，而患者的恢復程度，與運動習慣有密切關係。

東華三院醫療及健康科學學院高級臨床講師黃潔怡指，中風後半年內是復康的黃金期，復康運動能改善患者認知、手腳功能、減少疲憊感及提升平衡力等。她指，復康運動的目的是改善及維持身體功能，故沒有特定完結日期，建議患者養成定期運動的習慣，例如每周運動5次、每次持續40分鐘，有助降低中風復發風險。

由中風患者及家屬組成的團體「新健社」早前訪問120名中風患者，當中67%人認為其體力、靈活程度及身體反應的情況不理想。雖有84%受訪者認為運動有助中風復康，但有8%人沒運動習慣，主因是缺乏恒心、沒人指導及體力不足等。調查又發現，有7成患者中風後曾獲復康運動安排，但74%人對每次復康時間感不滿；67.5%人認為復康安排與住家距離不理想。另有79%人想在家中進行復康運動，92%願意嘗試具有人工智能的復康運動，並有89%指在家中利用科技支援及指導復康運動，會提升運動意慾。

黃家星指本地醫療服務緊張，數碼復康成為疫後新趨勢。例如有本地公司上月推出中風AI復康流動應用程式，設300款由物理治療師編訂的中風復康訓練，包括伸展運動、重心轉移，以至毛巾操、太極練習等。每款運動均有影片教學，並透過AI實時追蹤患者動作並進行評分，既增加復康訓練趣味性，亦方便患者在家訓練，提升運動意慾。

吳凱琪指程式有助她訓練深層肌肉（陳靜儀攝）

現年43歲的吳凱琪，15年前曾因中風入院，康復後一度失去意識，後來經漫長復康運動始恢復活動能力。早前曾試用AI程式，她自言身體協調較差，平日透過跑步及打籃球進行訓練，有關程式可進行針對性練習，甚至訓練深層肌肉，有助完成扭毛巾等細緻動作。

AI針對性練習 助完成細緻動作

現年67歲的蘇少球9年前曾患缺血性中風，出院後除在日間醫院進行復康訓練，亦有參加伸展運動班。他試用AI程式個多月後認為用法簡單，方便在家或公園運動。

黃家星認為，AI有助提升患者進行復康運動的依從性，且透過多方監測，促進醫患家人之間的溝通。他提醒，該程式主要針對輕度及中度中風患者，使用前應接受醫生或物理治療師評估，因應個人情況選擇合適的復康運動。

為評估「在家數碼復康治療」對改善中風患者身體機能和生活質素成效，新健社現招募30名曾有輕度及中度中風者，參與為期3個月的研究，免費使用中風AI復康程式。







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