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為進一步協助公立醫院病人，港怡醫院將推出多項醫療套餐優惠。即日起至明年3月31日，正輪候公立醫院專科門診診服務的病人可以原價8折價錢，使用港怡醫院的全包定額醫療套餐，計劃涵蓋普通外科及多種專科，合共近30項手術程序。

有關的公立醫院病人專屬優惠加推3個專科、共26項手術，其中包括普通外科之膽囊切除、小腸氣修補、全乳切除及乳房腫塊切除等；泌尿外科包括碎石及取石治療；眼科則有局部麻醉之白內障手術。公立醫院病人選用有關醫療套餐可獲8折優惠，折扣額最高可達3.5萬元。

另設換膝、通波仔優惠

另外，港怡醫院早前推出的骨科及心臟科醫療套餐優惠，包括全膝關節置換術（雙膝及單膝），以及冠狀動脈造影及冠狀動脈介入治療術（即「通波仔」）亦將繼續有效至今年12月31日。

港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生表示，是次計劃有賴多位不同專科的醫生支持，期望透過套餐優惠以惠及更多需要接受手術的病人，協助紓緩公營醫療系統的壓力。他又指港怡醫院在疫情初期已推出多項公立醫院病人優惠，照顧由公立醫院轉介的病人，使公立醫院病人可儘快接受適切治療，至今已有約1,400位公立醫院病人受惠。有意參與計劃人士可透過以下途徑查詢或預約：

電話：3153-9000

WhatsApp：6452-3581（只限WhatsApp訊息）







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