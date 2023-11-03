收藏文章

不少女士正值經期時，身體容易出現不適感，心情也特別煩躁焦慮。有見及此，台灣有營養師分享月經3大階段的推薦飲食，如能在月經前、中、後3個階段攝取對應營養及食物，有助養好子宮、紓緩經期身心理不適。

月經3大階段推薦飲食

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中，分享月經3大階段均有不同的營養素需求，以下是相關飲食推薦：

經期前：

容易出現代謝變差、水腫情況，心理狀態亦容易有焦慮、情緒起伏大、注意力較差等狀況；建議多補充良好蛋白質、鈣、鉀、色氨酸及膳食纖維，有助平穩心情、維持排便順暢，推薦食物如香蕉、蔬果、紅豆水、三文魚、雞湯、鈣質等。

經期中：

容易有腹部悶脹、經痛、頭暈、頭痛等情況，部分人會有軟便及肚瀉問題，建議多補充鈣質、薑類、莓果類及含果膠食物；薑類有助改善手腳冰冷、莓果類則可排除私處細菌。針對容易有軟便之人士，多吃含果膠食物有助糞便成形，推薦食物如薑汁紅豆湯、藍莓、薑絲蜆湯、芝麻牛奶、黑朱古力、蘋果等。

經期後：

經期過後身體容易疲憊、氣色欠佳，此時必須補充足夠營養，多攝取流失了的鐵質及營養素，有利下次經期來得較順暢。建議多補充鐵質、維他命C，推薦食物如鴨血、牛肉、紅莧菜、奇異果、四物湯、番石榴等。



高敏敏提醒大家，除了在經期3大階段間要多補充營養外，平時也應減少進食高糖、高油、甜點、油炸食物、辛辣食物、生冷食物及酒類，有助養好子宮。

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載