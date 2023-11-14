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英法韓先後出現床蝨危機，令不少港人擔心會傳入香港引致社區爆發。有見及此，香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山）著大家無需對蝨患過於驚慌，並拆解5大床蝨Q&A釋除疑慮，「有少少知識，你就會冇咁驚！」

K Kwong近日在Facebook分享指，只要對床蝨加深知識，「就會冇咁驚」；他又強調，床蝨在香港其實一直存在。

1. 甚麼是床蝨／木蝨？

牠們是一種以溫血動物血液維生的細小寄生昆蟲，當中溫帶床蝨（Cimex lectularius）遍布全球，熱帶床蝨（Cimex hemipterus）主要在熱帶地區出沒，香港則兩種都有。

當中，深水埗、官塘、荃灣、尖沙咀的劏房有不少床蝨出沒，K Kwong又自言學生年代在巴士、電車及家中亦曾被床蝨咬過。受到全球溫室效應影響，北緯較寒冷的地區如美國、加拿大、英國、歐洲、韓國都有床蝨迅速繁殖的趨勢，由於當地人未見過這類熱帶地區昆蟲，因此才對蝨患大為緊張。

2. 床蝨有甚麼問題？

當被床蝨吸血後，患處會痕癢，但目前未有證據顯示床蝨會如蚊子般傳染疾病。被咬者只要避免抓破傷口，患處會自然痊癒，床蝨對身體最大的威脅在於傷口被抓破後致細菌感染。

至於床蝨出沒的地方較污濁，這是因為床蝨的排洩物會形成啡黑色恐怖點點，而且會發出臭味。

3. 如何預防床蝨？

大部分床蝨均由街外帶返家中，因此旅行後的物品必須用洗衣粉、番梘水加漂白水（勿抹金屬）等清潔乾淨，亦可以對衣服使用蒸氣槍、蒸氣熨斗等消毒後，才再放回衣櫃。

4. 如何應對床蝨？

如發現家中出現床蝨，先使用吸塵機吸走床褥上大部分的床蝨，之後再利用洗衣粉水消滅剩餘的床蝨成蟲。即使部分蟲卵難消滅，只要增加清洗次數即可。如無法清洗，則可使用蒸氣熨斗、蒸氣槍、風筒等協助，「一次唔得搞多幾次就得。」

5. 應該使用坊間的滅蝨工具嗎？

市面不少滅蝨工具其實有中毒風險，當中他認為俗稱「DE粉」的矽藻土粉「吸咗入肺有冇毒冇人知」；硼酸／硼砂粉則「好毒」、「原本十零蚊一包，而家炒到幾百蚊一支」；蝨怕水同樣都是「有冇毒冇人知」等，他強調：

「K仔全部唔會用，正如我唔會喺室内點蚊香。」

遭床蝨叮咬可致貧血

皮膚科專科醫生胡惠福接受《晴報》訪問時曾指，被床蝨過度重複叮咬吸血，極端情況甚至可引致貧血。他表示，被咬後皮膚通常會出現一粒粒痕癢的紅腫丘疹，或丘疹性蕁麻疹，主要在面頸、手腳等皮膚外露位置，嚴重者會出現大水泡，甚至誘發過敏性休克（Anaphylaxis）、繼發性細菌感染。

胡醫生指，蝨咬患處一般會在1至2周後逐漸消退，其後或會留下色素沉澱，若皮膚出現丘疹性蕁麻疹，尤其當患者不斷搔抓時，甚至可能需要數周至數月才會痊癒。

床蝨宜用高溫滅殺

至於滅蝨的方法，本港滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣曾接受《晴報》訪問指，一般情況下床蝨及蟲卵遇上攝氏60度或以上高溫便會死亡，建議市民若懷疑遇上蝨患，可嘗試用高溫方法滅蝨，最有效率之餘，對人體影響及經濟成本也較低。

以衣物為例，用熱水洗衫即可殺死床蝨；至於床褥、被鋪較難水洗的物品，使用一般的蒸汽掛熨或蒸汽熨斗滅蝨即可。不過他提醒，高溫方法只能用作紓緩，由於床蝨繁殖速度快，問題嚴重最好還是盡快請專業滅蟲公司上門處理。

高溫滅蝨自救方法

最佳：蒸氣掛熨、蒸氣熨斗

方便且易用，為最佳選擇

次選：熱風槍

夠高溫，惟小心灼傷物件

次選：風筒

方便，但要避免風嘴太貼近物件表面，否則造成阻塞易生危険

處理床褥被鋪：仔細地高溫熨邊角等床蝨匿藏的位置

處理電掣位置：避免直接用高蒸氣噴灑，建議在電掣上鋪毛布作阻隔，再以高溫處理

處理衣服：以60度或以上熱水清洗

資料來源：「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣

該如何正確使用DE粉？

由於床蝨其實懂得繞道而行，因此DE粉的投放位置要相當精準，最好同時配合殺蟲劑及高溫蒸氣，才能發揮最大效用。至於市民如在家中使用DE粉，可以留意以下幾點：

1. 使用合適投放工具

很多人會利用匙羹潷起DE粉再放在地上，不過此做法難精準投放，建議可以將DE粉放入醬料瓶再按壓噴出，可以更精準覆蓋每個角落，如使用噴粉機更加理想。

2. 加水防粉塵漂散

阿臣強調，即使生產廠稱DE粉屬食品級物料，但粉末透過口鼻進入呼吸系統後，依然有機會造成傷害，因此另一個較安全的做法，是將DE粉倒入噴壺，再混合少量清水使用，當水分蒸發後，DE粉仍然會黏在物品表面，發揮滅蟲功效，同時避免粉末四散，吸入後引致不適。不過要注意，此方法不適宜用於有插座的位置，否則有漏電風險。







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