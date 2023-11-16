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坊間近年湧現各式各樣的去角質棉片。消費者委員會（消委會）近日調查市面上28款標榜具去角質功能的煥膚或爽膚棉片（peeling pads，下文簡稱「去角質棉片」）產品，發現2款沖洗式樣本標示的有效成分濃度較高，未必適合供一般消費者自行使用。消委會提醒使用去角質棉片時，切勿盲目追求含高濃度有效成分的產品或自行延長產品的駐留時間，否則隨時適得其反導致皮膚受損，甚或出現色素沉澱或留疤情況。

去角質棉片聲稱只要每日使用，輕輕一抹或敷上數分鐘，就能改善和解決面部毛孔粗大、膚色不均、暗啞、無光澤、有色斑、細紋，甚至暗瘡等問題。消委會分別從美妝用品店、個人用品店、網上商店及百貨公司，購買28款標榜具去角質功能的去角質棉片產品，產品每包裝售價由$47至$490不等，全部均建議在潔面程序後使用，部分為免沖洗式，亦有部分擦拭皮膚後須用清水沖洗。

消委會評測28款去角質棉片

APRILSKIN 金盞菊保濕爽膚棉 - $180

來源地 - 韓國

容量 - 140克

標示適用膚質 - 乾性膚質

建議敷面/駐留時間 - 5-10分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 有

B-羥基酸BHAs - 無

脂羥基酸LHAs - 有

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

透明白肌速攻玉肌淨白清透去角質棉片 - $58

來源地 - 日本

容量 - 87克

標示適用膚質 - 所有膚質

建議敷面/駐留時間 - 不建立作面膜使用

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs -

B-羥基酸BHAs -

脂羥基酸LHAs -

其他成分

酒精 -

香科致敏物 -

產品標籤資料不足以進行評估

BRING GREEN 胡蘿蔔維他命保濕爽膚棉 - $139

來源地 - 韓國

容量 - 145克

標示適用膚質 - 所有膚質包括敏感及暗瘡膚質

建議敷面/駐留時間 - 1分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 有

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 有

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 有

BRING GREEN 茶榭積雪草抗痘紓緩爽膚棉 - $159

來源地 - 韓國

容量 - 150克

標示適用膚質 - 所有膚質包括敏感、油性及暗瘡膚質

建議敷面/駐留時間 - 3-5分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 無

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 無

脂羥基酸LHAs - 有

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

COSRX 一步清潔棉片 - $99

來源地 - 韓國

容量 - 140毫升

標示適用膚質 - 油性及暗瘡膚質

建議敷面/駐留時間 - 3-5分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 無

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

DEWYTREE青木瓜酵素爽膚棉 - $169

來源地 - 韓國

容量 - 180克

標示適用膚質 - 敏感膚質

建議敷面/駐留時間 - 1-5分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

ELEMIS 煥膚亮肌漯膚墊 - $490

來源地 - 英國

容量 -

標示適用膚質 -

建議敷面/駐留時間 -

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 無

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

First Aid Beauty 柔膚提亮去角質潔膚片 - $289

來源地 - 美國

容量 -

標示適用膚質 - 所有膚質包括敏感及油性膚質

建議敷面/駐留時間 -

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 無

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

MEDI247魚腥草毛孔收斂爽膚棉 - $240

來源地 - 韓國

容量 - 145克

標示適用膚質 - 敏感膚質

建議敷面/駐留時間 - 5分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 無

多羥基酸PHAs - 有

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

medicube DEEP 維C亮白爽膚棉 - $210

來源地 - 韓國

容量 - 150克

標示適用膚質 - 所有膚質

建議敷面/駐留時間 - 5-10分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 有

B-羥基酸BHAs - 無

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 有

medicube ZERO 毛孔爽膚棉2.0 - $170

來源地 - 韓國

容量 - 155克

標示適用膚質 - 所有膚質

建議敷面/駐留時間 - 不建議作面膜使用

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 有

香科致敏物 - 有

MEDI-PEEL 胺基酸膠原雙重緊緻棉片 - $115

來源地 - 韓國

容量 - 270毫升

標示適用膚質 - 所有膚質包括敏感膚質

建議敷面/駐留時間 - 3-5分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 無

多羥基酸PHAs - 有

B-羥基酸BHAs - 無

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

明色Bigan Skin Toning Pad - $148

來源地 - 日本

容量 - 115毫升

標示適用膚質 -

建議敷面/駐留時間 - 不建議作面膜使用

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 產品標籤資料不足以進行評估

多羥基酸PHAs - 產品標籤資料不足以進行評估

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 產品標籤資料不足以進行評估

其他成分

酒精 - 產品標籤資料不足以進行評估

香科致敏物 - 產品標籤資料不足以進行評估

Milk Touch 洋常春藤舒緩全效棉片 - $217

來源地 - 韓國

容量 - 130毫升

標示適用膚質 - 所有膚質

建議敷面/駐留時間 - 5-10分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 無

多羥基酸PHAs - 有

B-羥基酸BHAs - 無

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

NEEDLY Daily Toner Pad - $280

來源地 - 韓國

容量 - 280克

標示適用膚質 - 所有膚質

建議敷面/駐留時間 - 可作面膜使用

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 無

多羥基酸PHAs - 有

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

Parnell 蘋果醋零毛孔去角質棉片 - $199

來源地 - 韓國

容量 - 190克

標示適用膚質 - 油性及敏感膚質

建議敷面/駐留時間 - 5分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 無

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

Parnell 積雪草精粹清潔棉片 - $210

來源地 - 韓國

容量 - 160毫升

標示適用膚質 - 所有膚質包括敏感及暗瘡膚質

建議敷面/駐留時間 - 5分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 無

多羥基酸PHAs - 有

B-羥基酸BHAs - 無

脂羥基酸LHAs - 有

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

STRIDEX Essential with Vitamins - $47

來源地 - 美國

容量 -

標示適用膚質 - 油性及暗瘡膚質

建議敷面/駐留時間 - 不建議作面膜使用

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 無

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

STRIDEX Maximum Pads - $47

來源地 - 美國

容量 -

標示適用膚質 - 油性及暗瘡膚質

建議敷面/駐留時間 - 不建議作面膜使用

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

SUNGBOON EDITOR 綠番茄緊緻毛孔去角質爽膚棉 - $232

來源地 - 韓國

容量 - 180毫升

標示適用膚質 - 所有膚質包括敏感及油性膚質

建議敷面/駐留時間 - 可作面膜使用

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 無

多羥基酸PHAs - 有

B-羥基酸BHAs - 無

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

后 天氣丹華炫亮采柔膚肌底精華棉 - $290

來源地 - 韓國

容量 - 160毫升

標示適用膚質 -

建議敷面/駐留時間 - 5分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 產品標籤資料不足以進行評估

多羥基酸PHAs - 產品標籤資料不足以進行評估

B-羥基酸BHAs - 產品標籤資料不足以進行評估

脂羥基酸LHAs - 產品標籤資料不足以進行評估

其他成分

酒精 - 產品標籤資料不足以進行評估

香科致敏物 - 產品標籤資料不足以進行評估

DR DENNIS GROSS Alpha Beta Universal Daily Peel - $180

來源地 - 美國

容量 - 每步驟2.2毫升

標示適用膚質 - 所有膚質

建議敷面/駐留時間 - 每步驟駐留2分鐘 ，共4分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 有

香科致敏物 - 無

DR DENNIS GROSS Alpha Beta Extra Strength Daily Peel - $180

來源地 - 美國

容量 - 每步驟2.2毫升

標示適用膚質 - 所有膚質包括油性膚質

建議敷面/駐留時間 - 每步驟駐留2分鐘 ，共4分鐘

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 有

香科致敏物 - 無

SKIN NEED 藥用級煥膚棉 - $468

來源地 - 美國

容量 - 5毫升 x 20

標示適用膚質 - 油性膚質

建議敷面/駐留時間 - 首步驟駐留30秒

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

艾藜兒 淨膚保濕去角質棉 - $59

來源地 - 韓國

容量 - 57克

標示適用膚質 - 敏感膚質

建議敷面/駐留時間 -

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

MALIN +GOETZ果酸煥膚棉 - $460

來源地 - 美國

容量 - 80毫升

標示適用膚質 - 所有膚質包括敏感膚質

建議敷面/駐留時間 - 駐留20分鐘後沖洗

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 無

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 -無

香科致敏物 - 無

pixi Glow Peel Pads - $180

來源地 - 美國

容量 - 80毫升

標示適用膚質 - 所有膚質

建議敷面/駐留時間 - 駐留2-3分鐘後沖洗

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 無

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 無

香科致敏物 - 無

XOVE 煥白透亮潔膚棉 - $220

來源地 - 韓國

容量 - 2.5毫升 X 12

標示適用膚質 - 所有膚質

建議敷面/駐留時間 -

聲稱有效成分

傅統果酸AHAs - 有

多羥基酸PHAs - 有

B-羥基酸BHAs - 有

脂羥基酸LHAs - 無

其他成分

酒精 - 有

香科致敏物 - 無

消委會又指，由於樣本間說明供敷面或者沖洗前的駐留時間差異很大，消費者必須細心閱讀產品說明，避免因誤用產品而令肌膚受損。另外，部分樣本標示含有酒精，而且列於成分列表中較前位置，相信其所用濃度較高，亦有部分標示含香料或香料致敏物，建議皮膚較敏感或對相關成分有過敏反應人士應小心選擇，避免選用相關產品長時間敷面。同時，亦要留意選用的產品是否需要沖洗，切勿忘記沖洗或讓產品駐留時間過長。

調查的樣本中，「透明白肌」、「明色」和「后」均沒有以中文或英文標示詳細的成分資料，當中「透明白肌」只說明含有AHA，而「明色」則標示含水楊酸（salicylic acid，屬其中1種BHAs）。就27款標有成分資料的產品所列，較常見的去角質成分類別包括傳統果酸（又稱α-羥基酸，簡稱AHAs）、多羥基酸（簡稱PHAs）、β-羥基酸（簡稱BHAs）和脂羥基酸（簡稱LHAs）。另外，樣本中有15款混合了不同種類的化學去角質成分；5款只添加了AHAs；3款只以BHAs作為其有效成分；另有4款則只採用PHAs或LHAs。

2款含高濃度乙醇酸 被轉交海關研究跟進

此外，2款標示源自美國的樣本「MALIN+GOETZ」和「pixi」所標示的乙醇酸含量分別為10%和20%。若參考美國化妝品成分分析委員會（CIR）建議，家用護膚品中乙醇酸、乳酸及其化合物總量應相等於10%或以下（pH 3.5），才適合供消費者安全地自行使用；而供美容院或專業作短暫、非連續使用，並且用後需要沖洗的產品中，該等成分的總量則應相等於30%或以下（pH 3.0），產品亦應由經過訓練的技術人員施用。「MALIN+GOETZ」標示的乙醇酸含量已達相關建議中家用產品的總量上限；而「pixi」標示的含量更超過家用產品總量上限的建議，惟該樣本並沒有說明屬美容院或專業用產品。

考慮到2款樣本標示的乙醇酸濃度高於內地相關規範的上限，而濃度較高的AHAs產品或未必適合供一般消費者自行使用，故此消委會將有關產品資料轉交海關研究跟進。

香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅提醒，如要採用高濃度的產品進行化學煥膚程序，必須由經過訓練的技術人員按個人膚質和美容關注來選擇合適的有效成分和濃度，以取得理想的效果，並降低相關風險。否則，不當使用高濃度的乙醇酸可能會刺激皮膚，引致泛紅和脫皮，亦增加灼傷皮膚和引致發炎的風險。

含PHAs或LHAs的產品 較適合皮膚容易過敏人士

陳醫生又提醒，如要在日常護膚程序中加入含AHAs或BHAs的護膚品，必須取得美容效果和皮膚耐受程度的平衡，避免引起過度刺激。而產品效能取決於其酸鹼值、有效成分的種類和濃度，以及接觸的時間。濃度越高以及酸鹼值越低，雖然會增加去角質的程度，但亦會提高出現不良反應的機會。為安全起見，初次使用宜考慮有效成分濃度較低的「入門」型號，讓皮膚適應後才決定是否需要使用更高濃度的產品。

一般而言，皮膚乾燥、容易有過敏反應和暗瘡問題的人士，物理性去角質成分較易刺激皮膚或令暗瘡惡化，故選用化學去角質方法可能較理想。含PHAs或LHAs的產品較適合皮膚容易過敏人士；油性膚質、容易長暗瘡、粉刺的人則較適合選用含BHAs的產品。

如果皮膚曾對化學去角質成分有刺激反應，正式使用前先在小範圍試用產品，確定沒有嚴重問題才於面部使用。儘管部分去角質成分相對較溫和，較適合頻密使用，但仍建議留意每次用後皮膚的狀況，確保沒有出現泛紅、乾燥繃緊、脫皮，甚至發炎等過度去角質（over-exfoliating）的情況。萬一出現有關情況，應即時停用。如同時選用多款含去角質成分的護膚品，可能會提高引致皮膚不良反應的機會；相反，如選用單一款而且配方較簡單的去角質護膚品，則較易確定引致不良反應的源頭。消費者在使用去角質產品後，應細心觀察皮膚的狀況。如果盲目追求高濃度的有效成分、自行延長產品的駐留時間，又或過度頻密使用，隨時導致皮膚嚴重受損，甚或出現色素沉澱、留有疤痕。

選購+使用去角質產品 留意5大事項

消委會提醒，選購及使用去角質產品時可注意以下事項，以免令皮膚出現不良反應：

1. 謹記按產品說明使用去角質產品，留意使用之數和駐留時間，以及在擦拭時注意力度，避免因過度擦拭而刺激皮膚

2. 部分成分有機會對眼睛造成刺激或損害，使用產品時要避開眼睛，在靠近眼周的部位（例如鼻頭和額前等位置）使用產品時應加倍小心

3.使用去角質產品後，應注意皮膚保濕及做好日常防曬措施，亦不應接受任何紫外線程序

4. 正使用維他命A藥膏或含過什氧化苯酰的皮請護理產品，或對阿士匹靈過敏的人士，購買去角質產品時宜先諮詢醫護人員意見，以免產生不良反應

5.若皮膚曾經對化學去角質成分有刺激反應，建議在正式使用產品前，先在小範圍試用；如用後有持續刺痛或嚴重刺激反應，應立即停用並求醫

資料來源：消委會







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