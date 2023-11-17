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踏入秋冬季節，天氣變得乾燥，不少人習慣使用潤唇膏為雙唇保濕。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以2大標準評測14款潤唇膏，比較各款產品的保濕力和使用感，並挑選出保濕力最佳的款式，當中包括NIVEA、Blistex、曼秀雷敦等人氣品牌，獲最高評分的一款僅售485日圓（約25港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

2大標準評測潤唇膏

《LDK》指出，不少人會使用潤唇膏以改善嘴唇的粗糙及乾燥問題，以市面上種類繁多，有些潤唇膏標榜有保濕美白成分、有藥用成分，甚至有些款式能夠充當唇膏使用。《LDK》以2大標準評測潤唇膏：

保濕力：把潤唇膏塗抹在人造皮膚上，經過一定時間後目測評估表面的乾燥程度。

使用感：由多名受測者實際使用產品，對產品的使用難易程度、便利性及質地進行評分。

14款潤唇膏

第1名：NIVEA

極保濕潤唇膏（蜂蜜味)溶化型



保濕力：5

使用感：4.67

綜合評分：4.89

評級A+



第2名：Fueki

藥用高效修護潤唇膏



保濕力：5

使用感：3.17

綜合評分：4.39

評級A



第2名：Oyess

Lip Balm (Honey)



保濕力：5

使用感：3.17

綜合評分：4.39

評級A



第4名：YA-MAN

Lip Balm for Professional Use



保濕力：4

使用感：4.5

綜合評分：4.17

評級A



第4名：The Public Organic

Super Shiny Essenital Oil Lip Stick



保濕力：4

使用感：4.5

綜合評分：4.17

評級A



第6名：Karada Welcia

The Smooth Touch of Organic Lip Cream(Fragrance Free)



保濕力：4

使用感：4.33

綜合評分：4.11

評級A



第7名：Blistex

Sensitive Mint Melon



保濕力：4

使用感：3.83

綜合評分：3.94

評級B



第8名：Naturas Psychos Poducts

Natural Lip Stick



保濕力：4

使用感：3.33

綜合評分：3.78

評級B



第9名：曼秀雷敦

幼滑磨砂修護潤唇膏



保濕力：4

使用感：3.17

綜合評分：3.72

評級B



第10名：CHIFURE

Medicated Lip Cream



保濕力：3

使用感：4.5

綜合評分：3.5

評級B



第11名：CNP Laboratory

蜂膠保濕潤唇膏



保濕力：3

使用感：4.17

綜合評分：3.39

評級B



第12名：Bifesta

Lip Serum Pack



保濕力：3

使用感：3.33

綜合評分：3.11

評級B



第13名：Oyess

Sensitive Lip Balm(Vegan)



保濕力：3

使用感：3.17

綜合評分：3.06

評級B



第14名：MEIKO

Medicated Lip Cream



保濕力：3

使用感：2.83

綜合評分：2.94

評級C



資料來源: LDK the Beauty



評測結果顯示，「NIVEA 極保濕潤唇膏（蜂蜜味）溶化型」獲得A+級評級和「Best Buy」產品推薦。它擁有高效保濕效果，經過測試後發現使用一段時間後仍能具有一定保濕效果，未見人造皮膚出現裂縫；受測者評價產品質地柔滑溫和，且沒有黏膩感，能夠舒服地使用。此外，其售價僅為485日圓，可謂是性價比高。







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