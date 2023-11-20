收藏文章

現年49歲台灣女星兵家綺曾於2020年指自己患有良性甲狀腺腫瘤，持續追蹤3年後，日前表示腫瘤已變成癌細胞，證實患上甲狀腺癌，醫生建議她需要將甲狀腺全部切除，並需要終身服用甲狀腺素。有醫生指出，40歲人士屬於甲狀腺癌高風險群組，目前仍未有特定方法預防此種癌症，但可藉4大方法降低患病風險。

綜合台灣媒體報道，台灣女星兵家綺本月8日在其個人Facebook上表示，指追蹤3年的甲狀腺腫瘤最終變成癌細胞。她原本以為切除癌細胞部分就會好，但醫生建議需要切除全部甲狀腺，並需要終身服用甲狀腺。

她坦言現時只能放鬆心情，希望癌細胞不會擴散至淋巴，又指目前要開始調理好身體，以免開刀時會大傷元氣，會以「面對它、接受它、處理它」的態度面對。

兵家綺早於2020年透露自己有良性甲狀腺腫瘤及甲狀腺亢進，其經紀公司又表示，她近期出現喉嚨、耳朵等有不舒服情況，而且晚上有心悸失眠，最近複診發現有癌細胞，預計下個月會開刀切除甲狀腺。

甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯早前指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：

1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。

甲狀腺癌5大常見徵狀

1. 撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大

2. 聲音持續沙啞

3. 頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚

4. 吞嚥或呼吸困難，有壓迫感

5. 持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象

治療甲狀腺癌的方法，王醫生表示取決於病人的情況，如腫瘤大小、種類、病人的身體狀況等。根治方法包括手術切除，部分病人術後需要接受放射碘治療、甲狀腺荷爾蒙補充等。

當中，放射碘治療是一種體內放射治療，患者接受碘治療時須在醫院進行保護性隔離。而根據腫瘤大小和抽針檢查的結果，醫生會決定切除受影響的一邊甲狀腺，還是整個甲狀腺，以及應否進行頸部淋巴結切除。若決定清除整個甲狀腺，術後需以甲狀腺賀爾蒙代替治療，而部分病情嚴重的情況會使用較高劑量的甲狀腺素，有助抑制腫瘤復發。

40歲以上屬高風險群組

王醫生指出，甲狀腺癌的復發率取決於患者的健康狀況、年齡、腫瘤類型等因素。通常，甲狀腺癌的復發率相對低，但對一些高危患者來說，復發的風險可能會較高。若甲狀腺癌復發，患者往往需進行進一步的治療，如透過手術再度切除腫瘤組織。

至於成因，王醫生表示大部分高分化甲狀腺癌的成因目前尚不清楚，但家族遺傳、曾暴露於高劑量的放射線、飲食中碘缺乏或過量都可能增加患這病的風險。此外，40歲以上的人亦屬甲狀腺癌的高風險群組。目前仍未有特定方法預防甲狀腺癌，但可藉以下方法降低患病風險：

1. 定期進行甲狀腺檢查。

2. 對頸部腫塊提高警覺性，有助及早發現和治療甲狀腺問題。

3. 飲食方面，應均衡飲食和注意碘的攝入，避免過量攝入含碘鹽的食物，如紫菜、海帶等，特別是曾患有甲狀腺問題或有家族史的人。

4. 盡量避免暴露於致癌物質和不必要的電離輻射，以降低患病的風險。